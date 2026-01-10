Spis treści: Marcowa waloryzacja emerytur i rent. Ile wyniosą świadczenia po podwyżce? Kiedy ZUS realizuje przelewy? To wtedy emerytura trafia na konto Waloryzacja emerytur już w lutym? Niektórzy seniorzy mogą na to liczyć

Jak co roku, 1 marca świadczenia emerytalne i rentowe zostaną zwiększone o ustalony wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten jest zależny od dwóch czynników - inflacji, czyli średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W celu ustalenia powyższych czynników, brane są pod uwagę dane przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Marcowa waloryzacja emerytur i rent. Ile wyniosą świadczenia po podwyżce?

Jak wynika z aktualnych prognoz, wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88 proc.. Wobec tego, o tyle właśnie wzrosną świadczenia. Przykładowo - obecnie kwota minimalnej emerytury brutto to 1878,91 zł. Po marcowej waloryzacji świadczenie to zostanie podniesione do 1970,60 zł. Oznacza to wzrost o 91,69 zł.

Marcowa waloryzacja przełoży się również na zwiększenie kwot innych świadczeń lub dodatków. Mowa tutaj między innymi o dodatku pielęgnacyjnym, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckim, rencie socjalnej, rencie rodzinnej, czy rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Kiedy ZUS realizuje przelewy? To wtedy emerytura trafia na konto

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy i przekazy świadczeń (emerytur i rent) w ściśle określone dni. Pieniądze trafiają na konta świadczeniobiorców w następujących terminach:

1. dzień miesiąca;

5. dzień miesiąca;

6. dzień miesiąca;

10. dzień miesiąca;

15. dzień miesiąca;

20. dzień miesiąca;

25. dzień miesiąca.

Co jednak ważne - w niektórych przypadkach ZUS przekazuje pieniądze szybciej. Mowa tutaj o sytuacji, gdy termin wypłaty przypada na święto lub sobotę. Wówczas wypłata świadczenia jest realizowana w dzień roboczy poprzedzający wspomniany termin.

Waloryzacja emerytur już w lutym? Niektórzy seniorzy mogą na to liczyć

W tym roku niektórzy seniorzy będą mogli liczyć na otrzymanie zwaloryzowanego świadczenia już w lutym. Chodzi o emerytów i rencistów, którzy zwykle otrzymują pieniądze 1. dnia miesiąca. W tym roku 1 marca wypada w niedzielę. Oznacza to, że ZUS dokona przelewu odpowiednio wcześniej.

Wyżej wspomniani świadczeniobiorcy mogą spodziewać się przelewu już w piątek 27 lutego. Kwoty, które otrzymają wóczas na swoje konta, będą już powiększone o wskaźnik waloryzacji.

