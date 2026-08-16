Spis treści: Renta wdowia 2027. Co dokładnie się zmieni? Ile mogą zyskać osoby pobierające rentę wdowią? Kto ma prawo do renty wdowiej? Wyższy procent nie znosi limitu wypłaty Jak sprawdzić wysokość renty wdowiej?

Osoba spełniająca warunki może wybrać korzystniejszy z dwóch sposobów wypłaty:

100 proc. własnej emerytury lub renty oraz część renty rodzinnej po małżonku,

100 proc. renty rodzinnej oraz część własnego świadczenia.

Do końca 2026 roku część drugiego świadczenia wynosi 15 proc.

Renta wdowia 2027. Co dokładnie się zmieni?

Od 1 stycznia 2027 roku będzie to 25 proc. Nie oznacza to więc podniesienia wszystkich świadczeń o 10 punktów proc. Wzrost dotyczy wyłącznie tej wypłaty, która nie jest pobierana w pełnej wysokości.

Najkorzystniejszy wariant zależy od tego, która z przysługujących kwot jest wyższa. Jeżeli wdowa otrzymuje 3200 zł własnej emerytury i ma prawo do renty rodzinnej wynoszącej 2400 zł, obecnie może otrzymywać:

3200 zł + 15 proc. z 2400 zł, czyli łącznie 3560 zł.

Od stycznia 2027 roku wyliczenie będzie wyglądało następująco:

3200 zł + 25 proc. z 2400 zł, czyli łącznie 3800 zł.

W tym przykładzie miesięczna wypłata wzrośnie o 240 zł. W ciągu roku daje to 2880 zł więcej. Jest to jednak symulacja nieuwzględniająca przyszłej waloryzacji, podatku, składki zdrowotnej ani ustawowego limitu renty wdowiej.

Ile mogą zyskać osoby pobierające rentę wdowią?

W czerwcu 2026 roku średnia dodatkowa kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia wynosiła 379,10 zł miesięcznie. Przeciętna łączna wypłata w ramach renty wdowiej osiągnęła natomiast 3949,43 zł.

Gdyby przyjąć wyłącznie matematyczne przeliczenie i pozostawić podstawę drugiego świadczenia bez zmian, część wynosząca obecnie 379,10 zł wzrosłaby do około 631,83 zł. Różnica wyniosłaby około 252,73 zł miesięcznie.

Nie jest to jednak oficjalna prognoza wysokości wypłat. Ostateczna kwota będzie zależała między innymi od wysokości obu świadczeń, waloryzacji oraz tego, czy ich suma nie przekroczy obowiązującego limitu.

Według danych ZUS w czerwcu 2026 roku rentę wdowią pobierało 993,4 tys. osób. Od uruchomienia rozwiązania przynajmniej jedną wypłatę otrzymało około 1,1 mln uprawnionych. W pierwszej połowie 2026 roku na wszystkie świadczenia objęte tym mechanizmem przeznaczono ponad 22,8 mld zł. Z tej kwoty 1,93 mld zł stanowiły dodatkowe wypłaty wynikające z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia.

Kto ma prawo do renty wdowiej?

Samo otrzymywanie emerytury i śmierć współmałżonka nie wystarczą do skorzystania z tego rozwiązania. Przepisy przewidują kilka warunków, które trzeba spełnić jednocześnie.

O rentę wdowią może ubiegać się osoba, która:

ukończyła 60 lat w przypadku kobiety albo 65 lat w przypadku mężczyzny,

pozostawała ze zmarłym małżonkiem we wspólności małżeńskiej aż do dnia jego śmierci,

uzyskała prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

nie zawarła kolejnego małżeństwa.

Możliwość pobierania świadczeń w zbiegu dotyczy renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku. Ponowne zawarcie małżeństwa powoduje utratę tego uprawnienia.

Wyższy procent nie znosi limitu wypłaty

Przy obliczaniu renty wdowiej obowiązuje górna granica. Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Według stanu podanego przez ZUS limit wynosi obecnie 5935,47 zł brutto.

Jeżeli pełna wysokość jednego świadczenia i odpowiednia część drugiego dadzą kwotę wyższą od limitu, wypłata zostanie zmniejszona o nadwyżkę. Podniesienie udziału z 15 do 25 proc. nie oznacza zatem, że każda uprawniona osoba otrzyma całą wyliczoną podwyżkę.

Przykładowo, jeśli po zastosowaniu stawki 25 proc. łączna kwota świadczeń wyniosłaby 6200 zł, instytucja wypłacająca świadczenie obniży ją do obowiązującego pułapu. Sam limit może w przyszłości zmieniać się wraz ze wzrostem najniższej emerytury.

Jak sprawdzić wysokość renty wdowiej?

Osoby, które nie pobierają jeszcze świadczeń łącznie, powinny złożyć wniosek ERWD. Jeżeli prawo zarówno do własnej emerytury lub renty, jak i do renty rodzinnej zostało już wcześniej ustalone, ZUS zazwyczaj nie wymaga ponownego dołączania dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu.

Gdy prawo do któregoś ze świadczeń nie zostało jeszcze przyznane, konieczny może być dodatkowy wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami.

Przed złożeniem formularza można skorzystać z internetowej ankiety sprawdzającej warunki. Dostępny jest również kalkulator renty wdowiej, który pomaga porównać oba warianty i oszacować przyszłą wypłatę.



