Wynagrodzenie pracowników młodocianych ustala się procentowo od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce z poprzedniego kwartału. Dlatego też każda zmiana wskaźnika publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wpływa na wysokość pensji uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów branżowych szkół I stopnia odbywających naukę zawodu, jak i osób przyuczanych do wykonywania określonej pracy.

Nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych od czerwca

Ostatni komunikat GUS dotyczący wysokości przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale bieżącego donosi, że wyniosło ono 9562,88 zł. I ta stawka jest podstawą do wyliczenia minimalnych stawek wynagrodzeń młodocianych obowiązujących od 1 czerwca 2026 roku. Jednocześnie oznacza to, że nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych wyniosą:

765,03 zł w pierwszym roku nauki;

860,66 zł w drugim roku nauki;

956,29 zł w trzecim roku nauki.

Wyższe stawki otrzymają także młodociani, którzy nie odbywają pełnej nauki zawodu, ale uczestniczą w krótszym przyuczeniu do wykonywania określonej pracy. W ich przypadku minimalne wynagrodzenie wyniesie 669,40 zł.

O ile wzrośnie wynagrodzenie pracowników młodocianych?

W porównaniu z okresem od 1 marca do końca maja podwyżka wynagrodzenia młodocianych pracowników wynosi odpowiednio 29,21 zł w pierwszym roku nauki oraz 32,68 zł w roku drugim.

Osoby w trzecim roku nauki mogą liczyć na podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 36,51 zł. Z kolei przy przyuczeniu do wykonywania określonej pracy wzrost ten wynosi 25,55 zł.

Wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych to ważna informacja dla uczniów, ich rodziców oraz szkół branżowych. Powyższe stawki są minimalne i stanowią punkt odniesienia dla umów o przygotowanie zawodowe. W praktyce oznacza to konieczność stosowania nowych stawek od 1 czerwca w rozliczeniach za okres letni.

Pracownik młodociany według Kodeksu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy młodociany pracownik to osoba, która ukończyła już 15. rok życia, jednak nie przekroczyła jeszcze lat 18. Taki nastolatek może zostać zatrudniony na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Po zakończeniu 16 lat na podstawie umowy o pracę, ale tylko przy wykonywaniu prac lekkich.

Zasady pracy młodocianego pracownika są bardzo restrykcyjne. Przede wszystkim osoba, która nie ukończyła 16 lat nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę, natomiast pracownik powyżej 16. roku życia nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę.

Co więcej, młodocianego pracownika nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, która przypada pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00.

Osoba młodociana, niemająca kwalifikacji zawodowych, może zostać zatrudniona jedynie w celu przygotowania zawodowego.





