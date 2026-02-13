Spis treści: Dodatek pielęgnacyjny. Czym jest? Dla kogo? Dodatek pielęgnacyjny po waloryzacji 2026. Ile wyniesie? Jak wnioskować o dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny. Czym jest? Dla kogo?

Dodatek pielęgnacyjny to nic innego jak świadczenie, które wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprawnionym do emerytury lub renty. Co zrozumiałe, nie jest wypłacany dla wszystkich seniorów, ponieważ jego ustawowym zadaniem jest wsparcie beneficjentów dodatku pielęgnacyjnego w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów wynikających z niezdolności bądź ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? W założeniach programu są dwie uprawnione grupy. Pierwsza to osoby uprawnione do renty lub emerytury, jeśli zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Kolejną grupę stanowią osoby, które ukończyły 75. rok życia. Co ważne, dodatek pielęgnacyjny nie może zostać przydzielony osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie, chyba że przebywa tam krócej niż dwa tygodnie miesięcznie.

Co równie ważne, osobie, która otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, nie może zostać przydzielony zasiłek pielęgnacyjny. Oba świadczenia mają podobny cel, więc przepisy zabraniają ich jednoczesnego pobierania.

Dodatek pielęgnacyjny po waloryzacji 2026. Ile wyniesie?

Każdego roku, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach, ma miejsce waloryzacja emerytur. Ta ma miejsce w marcu i polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Ten z kolei stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość waloryzacji w 2026 roku już znamy, wyniesie ona bowiem 5,3 proc.

To jednocześnie oznacza, że dodatek pielęgnacyjny po waloryzacji 2026 także wzrośnie. Ten od 1 marca 2025 r. przysługuje w wysokości 348,22 zł miesięcznie. Zgodnie z ostatecznym wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 366,68 zł miesięcznie. To więcej o 18,46 zł, a w ujęciu rocznym seniorzy dostaną dodatkowo 221,52 zł. Rocznie na ich konto z dodatku pielęgnacyjnego trafi 4400,16 zł.

Jak wnioskować o dodatek pielęgnacyjny?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest w przypadku dwóch scenariuszy. Ten mówiący o tym, że aby otrzymać świadczenie należy ukończyć 75. rok życia, zwalnia z obowiązku jakiegokolwiek wnioskowania. A to dlatego, że w tym przypadku świadczenie przyznawane jest z urzędu. ZUS, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadają 75. urodziny seniora, wypłaca dodatek pielęgnacyjny wraz z emeryturą. Te osoby formalności mają "z głowy".

Zgoła inaczej wygląda wniosek o dodatek pielęgnacyjny, kiedy osoba posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest wystąpienie do ZUS-u z wnioskiem o dodatek pielęgnacyjny, do którego należy załączyć wystawione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia. Należy go uzupełnić oraz przedłożyć druk OL-9. Co bardzo istotne, zaświadczenie musi zostać wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o dodatek pielęgnacyjny.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny? Jak zazwyczaj w takich sytuacjach, możliwości jest kilka. Można bowiem zrobić to osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, pisemnie lub ustnie do protokołu. Inna możliwość to złożenie wniosku o dodatek pielęgnacyjny za pośrednictwem poczty lub polskiego urzędu konsularnego. Jest także możliwość złożenia wniosku przez internet m.in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

