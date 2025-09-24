Jak informuje w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogodę w Europie determinują w dużej mierze niże, które obejmują swoim wpływem krańce północno-wschodnie i północno-zachodnie Europy, a także południe kontynentu. Natomiast na pozostałym obszarze zalega rozległy wyż z centrum nad Cieśninami Duńskimi.

Polska znajduje się pod wpływem wyżu, którego centrum będzie przemieszczać się znad Morza Północnego nad południową Skandynawię. Z północy napływa zimne powietrze, pochodzenia arktycznego.

Pogoda. Temperatura spadnie, pojawi się wiatr

W środę na południu kraju zachmurzenie będzie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Wystąpią też stopniowo zanikające opady deszczu. Z kolei na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C do 17 st. C, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, od 9 st. C do 13 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i południowym zachodzie porywisty, na Przedgórzu Sudeckim okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i wschodni, tylko na północy kraju przeważnie północny. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza pogody. W nocy przymrozki i lokalne mgły

W nocy będzie przeważnie bezchmurnie, miejscami może pojawić się zachmurzenie małe. Tylko na krańcach południowych zachmurzenie będzie okresami umiarkowane i duże, w rejonie Bieszczad możliwe słabe opady deszczu bądź mżawki. Na północnym wschodzie oraz w obniżeniach terenu wystąpią lokalne mgły, ograniczające widzialność do 100-200 metrów.

Według najnowszej prognozy pogody temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C do 7 st. C, nad morzem miejscami około 10 st. C. Na północnym wschodzie miejscami pojawi się spadek temperatury do 1 st. C i możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek. W dzień nawet 10 stopni

Jak wynika z prognozy pogody IMGW, w czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na krańcach południowych i południowo-zachodnich okresami duże i tam miejscami słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 16 st. C, na obszarach podgórskich miejscami około 10 st. C.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na Przedgórzu Sudeckim okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach wystąpi wiatr w porywach do 60 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

Pogoda. W Warszawie bez przymrozków

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie z kolei około 16 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny oraz północno-wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 6 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni.

W czwartek w stolicy pogoda będzie raczej bezchmurna. Na niebie może pojawić się zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna wyniesie około 15 st. C. Wiatr natomiast będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.

