W skrócie W niedzielę we wschodniej części kraju i na północy woj. dolnośląskiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnymi mrozami.

Zimowe warunki oraz gruba warstwa śniegu utrzymują się w wielu rejonach kraju, zwłaszcza w górach, na wschodzie i południowym wschodzie.

Ostatniego tygodnia stycznia nad Polskę nadejdzie wyż syberyjski, co spowoduje spadki temperatur nawet do -20 st. C.

W poniedziałek uczniowie z pięciu województw rozpoczynają ferie zimowe.

W niedzielę w całej wschodniej Polsce oraz w północnej części województwa dolnośląskiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem. Na Suwalszczyźnie w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie -11 st. C., temperatura -4 st. C będzie utrzymywać się w centrum, do 3 st. C na krańcach zachodnich. Na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe.

GOPR ostrzega przed trudnymi warunkami utrzymującymi się na szlakach turystycznych w Beskidach. Rzadziej uczęszczane szlaki mogą być nieprzetarte. Panują temperatury od 0 do 5 st. C., jednak w wielu miejscach wystąpiło zjawisko inwersji - w wyżej położonych rejonach jest cieplej niż w dolinach. Na Babiej Górze obowiązuje najniższy, pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Zamknięty został najtrudniejszy, żółty szlak.

Warunki pogodowe przyczyniły się do znacznego pogorszenia jakości powietrza w powiecie żywieckim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by ze względu na wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10 unikać aktywności na zewnątrz.

Pierwszy tydzień ferii pogodny i mroźny. W wielu regionach sporo śniegu

IMGW prognozuje, że w nadchodzących tygodniu Polsce będzie pogodnie, w dużej części będą panować prawdziwie zimowe warunki. W górach pokrywa śnieżna ma grubość nawet 90 cm. Zimowe warunki utrzymają się też w centrum, na wschodzie i na południowym wschodzie.

- Rejony Karpat, Bieszczady, Warmia i Mazury, województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie. Tutaj ta pokrywa śnieżna to około 20-30 cm - przekazała rzecznik.

W pozostałych częściach kraju śniegu będzie zdecydowanie mniej, Prasek mówi o "pojedynczych płatach śniegu". Na zachodzie i północy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane.

Temperatury w nocy na północy kraju będą się utrzymywać między -18 a -13 st. C, a na zachodzie w okolicach -4 st. C. W dzień termometry będą wskazywać w granicach 1-4 st. C na zachodzie i około -2 do -4 st. C na północy.

W poniedziałek ferie zimowe rozpoczynają się dla uczniów pięciu województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Mroźny ostatni tydzień stycznia. Nadejdzie wyż syberyjski

W ostatnim tygodniu stycznia nad Polskę nadejdzie wyż syberyjski niosący mroźne, suche, arktyczne powietrze. Temperatury w nocy spadną -20 st. C.

IMGW prognozuje, że od 24 stycznia do 1 lutego średnia temperatura wyniesie od -13 do -9 st. C na północy i wschodzie, około -11 st. C w centrum, -6 st. C na zachodzie, do -9 na południu.

- W okolicy połowy lutego nastąpi ocieplenie i temperatury znacząco będą się podwyższać - przekazała rzecznik IMGW.

