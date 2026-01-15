W skrócie Marian Banaś w trakcie rozmowy w Kanale Zero pomylił łacińską sentencję "dura lex sed lex" z nazwą "Durex".

Nagranie z przejęzyczenia szybko stało się hitem w internecie, a Banaś odniósł się do sytuacji, zamieszczając w sieci komentarz oraz nagranie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas środowej rozmowy na antenie Kanału Zero Marian Banaś zaliczył "zabawną wpadkę".

W trakcie rozmowy były prezes Najwyższej Izby Kontroli (NIK), próbując przytoczyć łacińską maksymę prawniczą, przejęzyczył się i powiedział: - Po pierwsze wyznaję zasadę... Durex.

Prowadzący program Robert Mazurek domyślił się, o jaką sentencję chodziło i szybko go poprawił: - Dura lex sed lex - zauważył dziennikarz. Choć Banaś od razu skorygował swoje słowa, to właśnie ten fragment rozmowy stał się hitem sieci.

Wpadka byłego szefa NIK podczas wywiadu. "Nic, co ludzkie, nie jest mi obce"

W czwartek Marian Banaś odniósł się do swojego wystąpienia, które zawładnęło internetem i zamieścił film z podpisem: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce".

- Chciałem powiedzieć "dura lex", wyszło "Durex". W sumie miło dostarczyć wszystkim radości. Sam też się z siebie śmiałem. Pośmiejmy się jeszcze chwilę, a potem wróćmy do spraw poważnych. Padło ich trochę w rozmowie z Robertem Mazurkiem - tłumaczył w nagraniu wideo były szef NIK.

Rozwiń

Wywiad z Marianem Banasiem. Były szef NIK ocenił polityków

W tej samej rozmowie Marian Banaś został poproszony o ocenę polskich polityków w skali szkolnej. Jarosław Kaczyński otrzymał od niego dwójkę, Donald Tusk - czwórkę, a Roman Giertych - trójkę.

Najwyżej były szef NIK ocenił prezydenta Karola Nawrockiego oraz lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, którym przyznał piątki.

Wywiad z Marianem Banasiem dotyczył także kulis funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli w czasie, gdy stał na czele tej instytucji, a także jego relacji z obozem Zjednoczonej Prawicy.

Ingerencja podczas głosowania na szefa Polski 2050? "System działał prawidłowo" Polsat News