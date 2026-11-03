W skrócie Radosław Sikorski skomentował rezygnację trzech ambasadorów, zapewniając, że polska dyplomacja wytrzyma odejście byłych wiceministrów z kancelarii prezydenta Dudy.

Swoje funkcje złożyli ambasadorowie Jakub Kumoch, Paweł Soloch oraz Krzysztof Szczerski, którzy w przeszłości pracowali w administracji byłego prezydenta Andrzeja Dudy.

Dyplomaci motywowali swoje odejście wydarzeniami przed Trybunałem Konstytucyjnym.

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Radosław Sikorski zamieścił w sieci krótki wpis dzień po tym, jak rezygnację z funkcji ambasadora złożył trzeci polski dyplomata.

"Pragnę uspokoić rodaków, że polska dyplomacja wytrzyma porzucenie pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez trzech byłych wiceministrów z kancelarii prezydenta Dudy" - napisał wicepremier i szef resortu.

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Chodzi o Jakuba Kumocha - dotychczasowego ambasadora Polski w Chinach, Pawła Solocha, przedstawiciela naszego kraju w Rumunii oraz Krzysztofa Szczerskiego, ambasadora przy ONZ.

Ambasadorowie rezygnują po wydarzeniach w TK. Radosław Sikorski reaguje

Informację o rezygnacji Szczerskiego w poniedziałek po południu przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Napisał, że Szczerski zwrócił się z prośbą o skrócenie misji dyplomatycznej, a minister Sikorski wyraził na to zgodę. Ambasador swoje działania przy ONZ zakończyć ma jeszcze w tym miesiącu.

Zaraz po najburzliwszych wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym rezygnację złożył Kumoch, a kilka godzin później Soloch. Ten pierwszy pisał, że "wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie".

"Przyjmuję do wiadomości nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji. Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej" - odpowiedział Kumochowi Sikorski.

"W związku z faktem próby sprzecznego z prawem przejęcia TK nie widzę możliwości dalszego pełnienia funkcji Ambasadora RP w Rumunii" - informował natomiast w nocy z piątku na sobotę Soloch.

Kumoch w poniedziałek reagował też na słowa szefa MSZ, który stwierdził, że to prezydent Karol Nawrocki nakłaniał ambasadorów do rezygnacji. "Przykro mi, że muszę to zrobić, bo liczyłem, że ta sprawa jest zakończona. Nie rozmawiałem, ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z Panem Prezydentem" - napisał w serwisie X.

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Rezygnują ambasadorowie związani z byłym prezydentem Andrzejem Dudą

Wszyscy trzej dyplomaci związani byli w przeszłości z administracją prezydenta Andrzeja Dudy.

Paweł Soloch - w latach 2015-22 szef - w latach 2015-22 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego , do sierpnia 2025 roku społeczny doradca prezydenta Dudy

Krzysztof Szczerski - sekretarz stanu w - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP , przewodniczący Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy , w 2017 roku powołany na szefa Gabinetu Prezydenta, w 2021 roku powołany na szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Funkcję pełnił kilka miesięcy.

Jakub Kumoch - w latach 2021-23 był szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.



