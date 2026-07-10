W skrócie W badaniu SW Research dla Onetu 40,2 proc. ankietowanych oceniło prezydenturę Karola Nawrockiego pozytywnie, a 38,2 proc. negatywnie, przy 21,6 proc. odpowiedzi "trudno powiedzieć".

W rankingu zaufania do polityków CBOS na początku lipca Karol Nawrocki osiągnął 53 proc. poparcia, co oznacza wzrost o pięć punktów procentowych, a odsetek osób z negatywnym nastawieniem spadł o cztery punkty.

Sondaże realizowane w czerwcu i lipcu 2026 r. wskazują na wyraźny wzrost pozytywnych ocen i zaufania wobec Karola Nawrockiego wśród polskich respondentów.

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"Jak oceniasz prezydenturę Karola Nawrockiego?" - zapytali Polaków autorzy sondażu SW Research na zlecenie Onetu.

Pozytywne noty prezydent otrzymał od 40,2 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 38,2 proc. badanych. Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 21,6 proc. osób.

Karol Nawrocki oczami Polaków. Tak ankietowani oceniają prezydenta

Choć zdania respondentów są podzielone, sondaż SW Research dla Onetu finalnie daje Nawrockiemu powody do zadowolenia. To już kolejne pozytywne dla prezydenta badanie w ostatnich tygodniach.

Na początku lipca Karol Nawrocki zajął pierwsze miejsce w rankingu zaufania do polityków CBOS, osiągając 53 proc. poparcia i notując wzrost zaufania o pięć punktów procentowych względem poprzedniego badania. Z kolei odsetek badanych mających do niego negatywne nastawienie zmniejszył się o cztery punkty.

Komu ufają Polacy? Podium rankingu

Podium rankingu uzupełniło dwóch wicepremierów w rządzie Donalda Tuska. Na drugim miejscu znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz, który odnotował taki sam wynik, jak w poprzednim miesiącu - 45 proc. Trzeci jest z kolei Radosław Sikorski, który minimalnie stracił w oczach ankietowany, osiągając 42 proc. (o dwa pp. mniej niż w maju).

CBOS wziął pod lupę prezydenturę Nawrockiego także w badaniu sprawdzającym opinie Polaków na temat prezydenta i parlamentu.

Wówczas - w czerwcu - pozytywnie o działalności głowy państwa wypowiedziało się 51 proc. respondentów (wzrost o 5 pkt proc.), negatywnie 39 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 10 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 pkt proc.).

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 8 lipca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.





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