"Wystawia się pan na śmieszność". Dobrzyński odpowiada Błaszczakowi

"Żądając dymisji ministrów Tomasza Siemoniaka i Marcina Kierwińskiego wystawia się pan na niesamowitą śmieszność i szyderstwo" - napisał Jacek Dobrzyński do byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przypomniał politykowi PiS incydenty sprzed trzech lat.

Akty dywersji. Jacek Dobrzyński odpowiada Mariuszowi Błaszczakowi. "Wystawia się pan na śmieszność"
Akty dywersji. Jacek Dobrzyński odpowiada Mariuszowi Błaszczakowi. "Wystawia się pan na śmieszność"Wojtek Jargiło/PAP ; Jacek SlomionReporter

W skrócie

  • Jacek Dobrzyński odpowiedział na zarzuty Mariusza Błaszczaka, wytykając mu opieszałość podczas incydentu z rosyjską rakietą w 2022 roku.
  • Dobrzyński krytykuje żądania dymisji ministrów Kierwińskiego i Siemoniaka w kontekście ostatnich aktów dywersji.
  • Prokuratura postawiła zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy za akty dywersji na polskiej kolei, które podejrzewane są o powiązania z Rosją.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński odpowiedział w sieci na wcześniejsze komentarze byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Polityk PiS mówił, ż Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak "powinni zostać natychmiast zdymisjonowani przez Tuska". Jego wypowiedź ma związek z aktami dywersji, do których doszło w ostatnich dniach w Polsce.

Błaszczak mówił o dymisji ministrów. Dobrzyński odpowiada: Wystawia się pan na szyderstwo

"Ten wpis dedykuję ku pamięci wszystkim malkontentom, którzy atakują policjantów i funkcjonariuszy zarzucając im opieszałość. Panie ministrze Błaszczak, żądając dymisji ministrów Tomasza Siemoniaka i Marcina Kierwińskiego wystawia się pan na niesamowitą śmieszność i szyderstwo" - napisał Jacek Dobrzyński.

Dalej przypomniał incydenty sprzed trzech lat, kiedy na terenie naszego kraju spadła rosyjska rakieta.

"Życzliwie przypomnę, że Polacy musieli czekać prawie 150 dni na pana reakcję i działanie gdy 16 grudnia 2022 roku, w biały dzień, niezauważona rosyjska rakieta Ch-55 przeleciała pół Polski i spadła 16 kilometrów od centrum Bydgoszczy" - napisał.

"Jak donosiły media rakieta beztrosko uderzyła w ziemię dziewięć km od bydgoskiego lotniska, 13 km od Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, a także ok. 20 km od zakładów Nitro-Chemu, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - przypomniał Dobrzyński, oceniając, że "ówczesny rząd był niesamowicie głuchy i ślepy".

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych nadmienił, że "dokładnie po 127 dniach, w sobotę 22 kwietnia 2023 roku, leżącą rakietę zauważyła osoba jeżdżąca konno po lesie".

Błaszczak zabrał głos ws. aktów dywersji. Dobrzyński przypomniał incydent z 2022 roku

"Powiadomiona natychmiast policja na miejscu zjawiła się dopiero po weekendzie w poniedziałek 24 kwietnia. Akcja służb zakrojona na szeroką skalę i okryta wielką tajemnicą odbyła się dopiero w środę i czwartek 26 i 27 kwietnia gdy media podały informację, że spadł tam nieznany obiekt" - napisał dalej Jacek Dobrzyński, wciąż opisując wydarzenie sprzed dwóch lat.

Jak dodał, informację o rozbiciu się obiektu potwierdził następnego dnia minister sprawiedliwości dodając, że chodzi o "wojskowy obiekt powietrzny".

"Po nim głos zabrało Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie minister, tylko ministerstwo. Minister Błaszczak dalej milczał jak grób. Dopiero 11 maja postanowił zabrać głos w sprawie rakiety. W odczytanym oświadczeniu zarzucił gen. Piotrowskiemu złamanie procedury" - przekazał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

"Taką mieliście wówczas szybkość i skuteczność drodzy obecni malkontenci, więc z tym obecnym waszym pouczaniem i wymądrzaniem się raczej bym się wstrzymał" - ocenił Dobrzyński.

Akty dywersji na kolei. Prokuratura przedstawiła zarzuty podejrzanym

Do aktów dywersji na trasie Warszawa - Dorohusk doszło w dniach 15 - 17 listopada. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w miejscowości Mika na Mazowszu zniszczony został tor kolejowy.

Z kolei niedaleko stacji kolejowej Gołąb w województwie lubelskim pociąg musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

W sprawie wszczęto śledztwo, a prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej przekazał, że podejrzanym przedstawiono zarzuty przeprowadzenia aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Federacji Rosyjskiej. Domniemanymi sprawcami są dwaj obywatele Ukrainy - Ołeksandr K. oraz Jewhenij I.

