"Wystawia się pan na śmieszność". Dobrzyński odpowiada Błaszczakowi
"Żądając dymisji ministrów Tomasza Siemoniaka i Marcina Kierwińskiego wystawia się pan na niesamowitą śmieszność i szyderstwo" - napisał Jacek Dobrzyński do byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przypomniał politykowi PiS incydenty sprzed trzech lat.
W skrócie
- Jacek Dobrzyński odpowiedział na zarzuty Mariusza Błaszczaka, wytykając mu opieszałość podczas incydentu z rosyjską rakietą w 2022 roku.
- Dobrzyński krytykuje żądania dymisji ministrów Kierwińskiego i Siemoniaka w kontekście ostatnich aktów dywersji.
- Prokuratura postawiła zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy za akty dywersji na polskiej kolei, które podejrzewane są o powiązania z Rosją.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński odpowiedział w sieci na wcześniejsze komentarze byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.
Polityk PiS mówił, ż Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak "powinni zostać natychmiast zdymisjonowani przez Tuska". Jego wypowiedź ma związek z aktami dywersji, do których doszło w ostatnich dniach w Polsce.
Błaszczak mówił o dymisji ministrów. Dobrzyński odpowiada: Wystawia się pan na szyderstwo
"Ten wpis dedykuję ku pamięci wszystkim malkontentom, którzy atakują policjantów i funkcjonariuszy zarzucając im opieszałość. Panie ministrze Błaszczak, żądając dymisji ministrów Tomasza Siemoniaka i Marcina Kierwińskiego wystawia się pan na niesamowitą śmieszność i szyderstwo" - napisał Jacek Dobrzyński.
Dalej przypomniał incydenty sprzed trzech lat, kiedy na terenie naszego kraju spadła rosyjska rakieta.
"Życzliwie przypomnę, że Polacy musieli czekać prawie 150 dni na pana reakcję i działanie gdy 16 grudnia 2022 roku, w biały dzień, niezauważona rosyjska rakieta Ch-55 przeleciała pół Polski i spadła 16 kilometrów od centrum Bydgoszczy" - napisał.
"Jak donosiły media rakieta beztrosko uderzyła w ziemię dziewięć km od bydgoskiego lotniska, 13 km od Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, a także ok. 20 km od zakładów Nitro-Chemu, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej" - przypomniał Dobrzyński, oceniając, że "ówczesny rząd był niesamowicie głuchy i ślepy".
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych nadmienił, że "dokładnie po 127 dniach, w sobotę 22 kwietnia 2023 roku, leżącą rakietę zauważyła osoba jeżdżąca konno po lesie".
Błaszczak zabrał głos ws. aktów dywersji. Dobrzyński przypomniał incydent z 2022 roku
"Powiadomiona natychmiast policja na miejscu zjawiła się dopiero po weekendzie w poniedziałek 24 kwietnia. Akcja służb zakrojona na szeroką skalę i okryta wielką tajemnicą odbyła się dopiero w środę i czwartek 26 i 27 kwietnia gdy media podały informację, że spadł tam nieznany obiekt" - napisał dalej Jacek Dobrzyński, wciąż opisując wydarzenie sprzed dwóch lat.
Jak dodał, informację o rozbiciu się obiektu potwierdził następnego dnia minister sprawiedliwości dodając, że chodzi o "wojskowy obiekt powietrzny".
"Po nim głos zabrało Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie minister, tylko ministerstwo. Minister Błaszczak dalej milczał jak grób. Dopiero 11 maja postanowił zabrać głos w sprawie rakiety. W odczytanym oświadczeniu zarzucił gen. Piotrowskiemu złamanie procedury" - przekazał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.
"Taką mieliście wówczas szybkość i skuteczność drodzy obecni malkontenci, więc z tym obecnym waszym pouczaniem i wymądrzaniem się raczej bym się wstrzymał" - ocenił Dobrzyński.
Akty dywersji na kolei. Prokuratura przedstawiła zarzuty podejrzanym
Do aktów dywersji na trasie Warszawa - Dorohusk doszło w dniach 15 - 17 listopada. W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego w miejscowości Mika na Mazowszu zniszczony został tor kolejowy.
Z kolei niedaleko stacji kolejowej Gołąb w województwie lubelskim pociąg musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
W sprawie wszczęto śledztwo, a prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej przekazał, że podejrzanym przedstawiono zarzuty przeprowadzenia aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Federacji Rosyjskiej. Domniemanymi sprawcami są dwaj obywatele Ukrainy - Ołeksandr K. oraz Jewhenij I.