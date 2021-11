Wystartuje program kształcenia dla specjalistów morskiej energetyki wiatrowej

Podpisany 8 listopada 2021 List intencyjny rozpoczyna długofalową współpracę pomiędzy Orsted w Polsce, a Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w zakresie promowania badań i rozwoju, a także wdrażania bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych z myślą o rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Ostatnio o budowie wiatraków na morzu Bałtyckim razem z firmą Orsted, informował ZE PAK, należący do Zygmunta Solorza.

- Chcemy wykorzystać 30-letnie doświadczenie Orsted w sektorze morskiej energetyki wiatrowej i wiedzę setek wspierających nas na całym świecie ekspertów do tego, by stworzyć ofertę szytą na miarę dla rodzącego się rynku offshore w Polsce. Dlatego oprócz zamiaru wniesienia jak największego wkładu w rozwój polskiej gospodarki poprzez nasze inwestycje, zależy nam na tym, by jak najwięcej inżynierek i inżynierów z polskich uczelni pracowało przy projektach morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Dlatego niezmiernie cieszymy się z możliwości nawiązania współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i stworzenia z tą prestiżową uczelnią platformy kształcenia przyszłych kadr obsługujących farmy wiatrowe nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Chcemy kształcić w Polsce światowej klasy specjalistów w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, łącząc wiedzę i pasję naukowców Politechniki Warszawskiej z praktyką i doświadczeniem ekspertów Orsted - mówi Michael Prutsch, członek zarząd Orsted Polska of Services, która rozwija w Polsce projekty morskich farm.

- Dzięki współpracy Wydziału Elektrycznego i firmy Orsted, Politechnika Warszawska będzie jeszcze intensywniej uczestniczyć w procesie tworzenia i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Elementem łączącym wszystkie odnawialne źródła energii są urządzenia energoelektroniczne wykorzystywane również w fotowoltaice, elektromobilności oraz do przetwarzania i magazynowania energii elektrycznej. Nasi studenci oraz kadra naukowo-badawcza zyskają cenną wiedzę oraz doświadczenie w nowym i dynamicznie rozwijającym się sektorze przemysłu - mówi dr hab. inż. Marek Jasiński, prof. uczelni, Kierownik Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Współpracę między stronami rozpocznie cykl wykładów gościnnych prowadzonych przez ekspertów Ørsted. W planach jest także uruchomienie finansowanego przez Ørsted pilotażowego programu stypendialnego dla studentów - magistrantów analizujących kluczowe wyzwania dla polskiego systemu elektroenergetycznego związane z rozwojem morskich farm na Bałtyku, a także programu stypendialnego dla kadry naukowej, z którą Ørsted zamierza w przyszłości realizować projekty badawczo-naukowe dla przyszłej komercjalizacji przez przemysł wiatrowy. Strony zamierzają także pracować nad stworzeniem programu i uruchomieniem kierunku studiów skoncentrowanych na morskich farmach wiatrowych.

Inspiracją do nawiązania długofalowej współpracy z Politechniką Warszawską stał się przeprowadzony w maju 2021 r. wykład Łukasza Kocewiaka - absolwenta Wydziału Elektrycznego tej uczelni, a dziś eksperta Orsted. - Rozwój zupełnie nowego dla Polski sektora energetyki odnawialnej wygeneruje zapotrzebowanie na dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. Dlatego cieszę się wracając na własną Alma Mater z misją dzielenia się z młodszymi kolegami wiedzą praktyczną, zdobytą przez 13 lat pracy w Orsted. Liczę także na to, że w ramach naszej współpracy uda się zainspirować naszych naukowców do podjęcia prac nad polskimi rozwiązaniami dla MEW, które będziemy mogli potem wdrażać na całym świecie - mówi Łukasz Kocewiak, kierujący w Orsted jednym z sześciu kluczowych obszarów działalności badawczo - rozwojowej, który koordynuje globalne prace w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii związanych z transmisją energii z morskich farm do sieci.

Zgodnie z Polityką energetyczną Polski (PEP) w polskiej części Morza Bałtyckiego powstanie ok. 11 GW mocy z morskich farm wiatrowych do 2040 r. Ich rozwój wygeneruje olbrzymie zapotrzebowanie na pracowników sektora. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że w sektorze zatrudnienie może znaleźć ponad 70 tys. osób.

O Orsted w Polsce

Ørsted jest obecny w Polsce od 10 lat, zatrudniając obecnie około 250 osób. Polska jest dla Ørsted rynkiem o kluczowym znaczeniu. Oprócz zawiązania partnerstwa z ZE PAK, firma już znacząco inwestuje w morską energetykę wiatrową w polskiej części Morza Bałtyckiego wraz z PGE. Ørsted i PGE wybudują Morską Farmę Wiatrową Baltica o mocy 2,5 GW. Jest to największy w Polsce i jeden z pierwszych morskich projektów wiatrowych. Morska Farma Wiatrowa Baltica, powstająca w dwóch fazach (Baltica 2 i Baltica 3), wyprodukuje wystarczającą ilość zielonej energii elektrycznej, aby pokryć zapotrzebowanie na energię prawie 4 mln polskich gospodarstw domowych. W zależności od ostatecznych decyzji inwestycyjnych, pierwszy etap inwestycji - Baltica 3 (o mocy do 1 GW) zacznie wytwarzać energię około 2026 r., zaś drugi - Baltica 2 (o mocy ok. 1,5 GW) - około 2027 r.

Orsted

Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Firma rozwija, buduje i obsługuje morskie oraz lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i elektrociepłownie opalane biomasą, a także dostarcza klientom nowoczesne produkty energetyczne. Ørsted uznano - po raz trzeci z rzędu - za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie, w rankingu Corporate Knights 2021, obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych globalnych korporacji. Firma znajduje się także na CDP Climate Change A List potwierdzając tym samy swój status światowego lidera w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Ørsted z siedzibą w Danii zatrudnia 6472 osób. Akcje firmy notowane są na giełdzie Nasdaq Copenhagen. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR).

O Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych. Uczelnia dysponuje szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika Warszawska znalazła się też w prestiżowym gronie uczelni zakwalifikowanych do programu MEiN Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Zajmuje też pierwsze miejsce wśród polskich uczelni technicznych w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 i trzecie miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich w kraju. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 35 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 160 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi.

Wydział Elektryczny szczyci się 100 letnią tradycją kształcenia, prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowacji w gospodarce. Dziś jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zatrudnia ponad 160 naukowców i dydaktyków, a w jego murach studiuje ponad trzy tysiące studentów z Polski i ze świata.

Kształcenie na Wydziale Elektrycznym jest silnie powiązane z badaniami naukowymi i pracami wdrożeniowymi. Ma to swoje odzwierciedlenie w wysokim poziomie prowadzonych studiów na kierunkach Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka Stosowana, Informatyka Stosowana oraz Elektromobilność. Wszystkie uwzględniają w programach trendy rynkowe, kształcenie ukierunkowane jest problemowo i oparte na projektach i warsztatach.