Wystartuje na prezydenta? "Dziś wymaga się ode mnie deklaracji"

Dorota Gawryluk o doniesieniach mediów. "Kto wie"

- Problem polega na tym, że dziś wymaga się ode mnie jasnej deklaracji "tak" lub "nie", podczas gdy ja nie jestem w stanie jej złożyć, zresztą nie tylko jeśli chodzi o tę kwestię co do moich planów - powiedziała Gawryluk.

- Kto wie, co przyniesie przyszłość - dodała, przekazując, że medialne informacje na temat ewentualnego startu w wyborach prezydenckich potraktowała w kategoriach żartu. - Natomiast prawdą jest, że wiele osób podeszło do sprawy jak najbardziej poważnie - zaznaczyła.

W tej kwestii w wywiadzie przytoczone zostały także słowa Pawła Kukiza na temat Gawryluk, w których ocenił on, że "mogłaby być kandydatką całej polskiej prawicy". - Zapytano o mnie Pawła Kukiza, więc odpowiedział. Ma prawo do swojego zdania. Ja uważam, że głowa państwa nie powinna być ani lewicowa, ani prawicowa, tylko reprezentować wszystkich obywateli - stwierdziła w odpowiedzi dziennikarka.

"Lepsza Polska". Gawryluk: Staram się przywrócić normalność

- Nie chcę, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale tym programem staram się przywrócić normalność w naszym zawodzie - odpowiedziała dziennikarka, dodając, że "ma po prostu poczucie, że wszyscy zostaliśmy wciągnięci w rozgrywki, które toczą ze sobą politycy, a w efekcie praca dziennikarzy oznacza najczęściej bieganie od jednego chwytliwego tematu do drugiego i niesienie w świat narracji poszczególnych partii".

Dorota Gawryluk: Jestem za wszystkim, co oznacza życie

Mówiąc o in vitro, dziennikarka jasno zaznaczyła: - In vitro to jest życie, a ja jestem za wszystkim, co oznacza życie. Oczywiście zabezpieczając tę procedurę przed nadużyciami pod tytułem inżynieria genetyczna.