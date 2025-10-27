Wystarczył jeden weekend. Problemy KO i PiS wypłynęły na wierzch

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

PiS "nie wie, do kogo wysłać sygnał", lecz stara się udowodnić, że pracuje nad programem. KO natomiast, przyjmując do swojego grona mniejsze formacje, staje się obła i pozbawiona charakteru, ale za to "sztucznie podpompowana" w wyborach. W specjalnym odcinku podcastu "Polityczny WF" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek sprawdzają, co podczas weekendowych konwencji chciały udowodnić dwie rywalizujące partie, a jakie przesłania ostatecznie trafiły pod strzechy.

KO i PiS zmierzyły się na konwencje
KO i PiS zmierzyły się na konwencjeArt Service, Paweł SupernakPAP

Bitwę na konwencje zorganizowały w weekend Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsza z formacji akcentowała, że łączy się w jeden podmiot z Nowoczesną i Inicjatywą Polska, z którymi od lat współpracuje. Przy okazji pożegnała się z nazwą PO, stając się - już oficjalnie - Koalicją Obywatelską. PiS z kolei przedstawiał programowe propozycje, a oba ugrupowania zorganizowały dodatkowo panele dyskusyjne.

W przypadku formacji Jarosława Kaczyńskiego toczące się w jej wnętrzu spory - jak słyszymy w nowym odcinku "Politycznego WF-u" - zostały skrzętnie poukrywane "pod pięknymi dywanami w Katowicach". - Paweł Szefernaker zrobił nawet zdjęcie, a dawno takiego nie było, na którym wspólnie znaleźli się Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Mateusz Morawiecki i Beata Szydło - zauważył Marcin Fijołek.

"Polityczny WF" - nowe odcinki w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach YouTubeSpotify i Podcasty Apple!

"PiS takimi konwencjami nie wie, do kogo wysłać sygnał"

Jak podkreślił współautor podcastu, wspomniani politycy chcieli w ten sposób podkreślić, iż muszą teraz tworzyć jedną drużynę, lecz "z wielu przyczyn tak nie będzie". - Pokazali, że jednak potrafią usiąść do stołu, to jest już coś. Rozumiem, że to zdjęcie było odpowiedzią na fotografię Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka... To korespondencja zdjęciowa - dodał Piotr Witwicki, nawiązując do różnych frakcji w PiS.

Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"!

Ciąg dalszy artykułu pod wideo

"Polityczny WF": Tusk i Kaczyński. Komu całkiem odjechał peron?INTERIA.PL

Marcin Fijołek wskazał z kolei, iż główny problem największego ugrupowania opozycyjnego polega na tym, że "takimi konwencjami nie wie, do kogo wysłać sygnał". - Z jednej strony PiS chciałoby wysłać taki pod tytułem "Polska, modernizacja, rozwój, gospodarka" (...), ale z drugiej, oni widzą, że są podgryzani przez Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka oraz Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna - przypomniał.

Zobacz również:

Dlaczego PSL tak walczy o zniesienie dwukadencyjności? Jak słyszymy w "Politycznym WF-ie", w tle są wybory parlamentarne w 2027 roku
Polska

PSL walczy o niemożliwe? "Stawiam tezę: to ściema"

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

    Właśnie z tego drugiego względu, na co zwrócił uwagę prowadzący "Graffiti" w Polsat News, na katowickim kongresie pojawiły się sygnały o Niemczech i Francji zagrażających istnieniu polskiego państwa, a także krytyka Unii Europejskiej. - Jest sygnał: "Zobaczcie, my też jesteśmy dla was ofertą". To się rozjeżdża absolutnie, na dłuższą metę zostaje nie do pożenienia. Nie da się wysłać sygnału i Grzegorzowi Braunowi, i Szymonowi Hołowni - ocenił Marcin Fijołek.

    KO wysyła znak do rządowych koalicjantów. Będzie rosła presja

    Na powyższe zareagował redaktor naczelny Interii: - Zakładasz, że PiS jest na etapie wysyłania sygnałów, a oni komunikują, że pracują nad jednoznacznym przekazem. Na konwencji było wysyłanych wiele sygnałów do wielu grup - takie było to założenie. Najważniejsze było jednak to, że KO jednoczy jakieś widmowe byty, takie jak Inicjatywa Polska, a tutaj panowie siedzą i myślą o programie.

    Co z kolei, organizując własną konwencję w Warszawie, chciała przekazać Koalicja Obywatelska? Według autorów "Politycznego WF-u" wchłonięcie Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polska to znak skierowany do rządowych partnerów, iż mają oni jeszcze możliwość znaleźć się w składzie KO.

    Zobacz również:

    Mejza, Matecki i Bąkiewicz nadal związani z PiS. Czy partia Kaczyńskiego ma w tym interes?
    Polska

    Mejza, Matecki i Bąkiewicz. W PiS mówią wprost. "Takich gości się nie wyrzuca"

    Piotr Witwicki
    Marcin Fijołek
    Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

      Jak podkreślali w podcaście, presja wywierana chociażby na Polskę 2050 będzie rosnąć. - W tej logice każdy może trafić na pokład partii, która jest trochę liberalna, trochę socjalna. Ma skrzydło Barbary Nowackiej i skrzydło Donalda Tuska - wyliczał Marcin Fijołek.

      Piotr Witwicki uznał nawet, iż "każdy może trafić do KO" i byliby to zarówno Krzysztof Bosak, jak i Adrian Zandberg. - "Przytulenie" Nowej Lewicy czy PSL-u stałoby się bez mrugnięcia okiem, a nawet nie zauważono by, że wchłaniana jest Polska 2050. Z Bosakiem czy Zandbergiem byłoby trudno - uzupełnił Marcin Fijołek.

      Jaki jest największy problem formacji Donalda Tuska?

      Prowadzący "Graffiti" stwierdził też, że KO próbuje udowodnić sens duopolu, w którym drugim podmiotem jest PiS, a by to się stało, pod szyldem Koalicji musi znaleźć się "jak najwięcej stowarzyszeń, ugrupowań, partii, partyjek z różnymi interesami". - Ale na pewno do Sejmu wejdą, jako KO podpompowana sztucznie do 40 procent poparcia - sprecyzował.

      Natomiast redaktor naczelny Interii ocenił, iż największym problemem Koalicji Obywatelskiej jest "swego rodzaju obłość, brak charakteru, zdeklarowanych idei". - Im będzie to partia bardziej otwarta na kolejne stowarzyszenia, organizacje, tym z natury rzeczy, jeśli ma być otwarta i szeroka, ta obłość będzie wzrastać - wskazał Piotr Witwicki.

      W "Politycznym WF-ie" również o tym, czy Donaldowi Tuskowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu "odjeżdża pociąg", dlaczego w Polsce dojrzewa przestrzeń dla Konfederacji, Partii Razem i formacji Grzegorza Brauna, kto zapraszał na "patriotyczną domówkę" i kto stanie do walki o "rząd dusz" przed 11 listopada. Zapraszamy do oglądania i słuchania!

      Zobacz również:

      Rzecznik rządu Adam Szłapka
      Polska

      Adam Szłapka tłumaczy słowa premiera. "Polska nie ma takiego planu"

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak

      Najnowsze