Prezydent Wołodymyr Zełenski wraz z Andrzejem Dudą pojawili się na Zamku Królewskim w środę po godzinie 19. To kulminacyjny punkt wizyty ukraińskiego przywódcy w Polsce.

- Kochani, Ukraina broni się już bohatersko ponad 400 dni. Wołodymyrze od tamtej pory widzieliśmy się wiele razy. Dziś jestem niezwykle dumny, że tym razem mogę powitać cię w Warszawie - stolicy Polski. Witają cię Polacy, witają cię Ukraińcy, którzy są naszymi gośćmi - zaznaczył prezydent Andrzej Duda. Podziękował też za obecność pierwszej damie Ukrainy - Ołenie Zełenskiej.

W czasie wystąpienia Andrzej Duda przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi. - Mówił też, że Europa Wschodnia ma silnych przywódców. Miał rację, jeden z nich siedzi dziś tu z nami. Nie uciekł, gdy zawyły syreny. Został ze swoimi obywatelami. Wołodymyrze, jesteś naszym przyjacielem i wzorem do naśladowania, dlatego wręczyłem ci dziś Order Orła Białego - mówił polski prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że w czasie tego przemówienia trwają walki na wschodzie Ukrainy, giną jej obrońcy. - My, Polacy, doskonale pamiętamy, co to znaczy walczyć o swój kraj. Na każdym kroku apelujemy o jeszcze większe i szybsze wsparcie dla wolnej i niepodległej Ukrainy - podkreślił.

- Drodzy przyjaciele, na pomniku Tarasa Szewczenki, tu - w Warszawie - wyryte są piękne słowa. Właśnie teraz, na naszych oczach, spełnia się to proroctwo wielkiego, ukraińskiego poety. W godzinie próby my, Polacy, podaliśmy rękę braciom w potrzebie. Otworzyliśmy swoje serca i natychmiast pospieszyliśmy z pomocą. Dziękuję za ten wielki, obywatelski, powszechny zryw solidarności. Polska jest krajem Solidarności - mówił polski prezydent. - Wśród nas są ci, którzy od pierwszej godziny inwazji nieśli pomoc Ukrainie - dodał.

Andrzej Duda wspomniał też o postawie Jana Pawła II, który był "wielkim orędownikiem pojednania polsko-ukraińskiego.". - Popełniliśmy wzajemnie wiele błędów, za które ponieśliśmy dramatyczną cenę. Zaborcy wielokrotnie próbowali nas skłócić. Dziś również chcą nas poróżnić, ale to im się nie uda. Przekazujemy z tego miejsca komunikat do Kremla: Nie uda się wam nas poróżnić, nie zrobicie tego, nigdy więcej! - powiedział prezydent i zaznaczył, że dziś Polska i Ukraina razem patrzą w przyszłość. - Nie ma naszej zgody na to, by Rosja dalej zajmowała ziemie Ukrainy. Polityka uległości wobec Władimira Putina, prowadzona przez lata przez wielu liderów Europy, zbiera zatrute owoce. Ta inwazja to efekt tych zaniedbań - podkreślił Duda.

- Nie będzie już tak, jak dawniej. Ukraina będzie decydowała sama o sobie. Musimy stać przy Ukrainie. Ukraina dołączy do Unii Europejskiej oraz NATO. Wierzymy w was - zakończył prezydent Polski.

- Witaj Warszawao! Witaj Polsko, wielki narodzie Polski, wielki narodzie ukraiński. Stoimy tu ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu - rozpoczął Wołodymyr Zełenski. Polityk zacytował też słowa polskiego hymnu narodowego: "Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy". - Cztery kolory: biało-czerowny i żółto-niebieski są silniejsze, nić trzy kolory najeźdźcy - zaznaczył prezydent Ukrainy. Jak podkreślił, jest on wdzięczny wszystkim Polakom za okazaną pomoc. - Kłaniam się wam, Polacy - dodał.

- Byłem dziś na Placu Piłsudskiego, miejscu, gdzie padły słowa Jana Pawła II - wielkiego Polaka. "Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Dziś jest oczywiste, jak hojny był Pan, gdy słyszał te słowa. Wolna Polska powstała i nigdy nie upadnie. Tak samo Ukrainie - powstała wolna i nigdy nie upadnie. Stoimy

Wołodymyr Zełenski w Polsce. Spotkał się z Andrzejem Dudą

Wołodymyr Zełenski przybył do Polski wraz z małżonką w środę z samego rana. To pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy od wybuchu wojny w lutym 2022 roku.

- Prezydent Zełenski przekroczył granicę polsko-ukraińską. (...) Nie informujemy bardziej szczegółowo o miejscu jego pobytu - powiedział po godz. 7:30 Ćwik na antenie Polsat News.