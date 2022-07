Wysokie temperatury w Polsce. IMGW: Noc będzie "tropikalna"

Oprac.: Jakub Krzywiecki Polska

Pogoda w ostatnich dniach wielu daje się we znaki. Problem upałów, związanych z antycyklonem afrykańskim, wkrótce przełoży się też na nasz nocy odpoczynek. Noc z czwartku na piątek będzie - jak to określa IMGW - "tropikalna". Oznacza to, że temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. Upały w kraju będą utrzymywać się do soboty.

Zdjęcie Polskę czeka "tropikalna" noc / Arkadiusz Ziolek / East News