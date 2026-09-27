W skrócie Specjalny wysłannik Watykanu ds. Ukrainy, kardynał Matteo Zuppi, wyruszył w niedzielę do Moskwy z dotyczącą m.in. wymiany jeńców.

Jednym z celów misji kardynała jest przeprowadzenie wymiany uwięzionych cywilów. Według Zuppiego działania Watykany dowodzą, że "dialog jest możliwy".

Rosyjski ambasador w Watykanie wskazał, że propozycja dotycząca wymiany cywilów jest nowym tematem wymagającym dalszych analiz.

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Kardynał Zuppi przekazał w rozmowie z agencją TASS, że rozmowy z władzami Rosji zaplanowane są na poniedziałek, wtorek i środę.

- Wszystko to część misji humanitarnej, którą zapoczątkował papież Franciszek, a kontynuuje papież Leon XIV. Otrzymałem polecenie wspierania działań na rzecz rozwiązania problemów dzieci, wymiany jeńców, a także rozwiązania spraw cywilów, które wyniknęły z konfliktu - powiedział kardynał cytowany przez TASS.

- Rozpatrujemy każdą kwestię tak z ukraińskiej, jak i z rosyjskiej strony w ramach rozpoczętego już dialogu, który chcemy dalej rozwijać, bo wiemy, ile cierpienia przysparza wojna i próbujemy dążyć do jej zakończenia - powiedział Zuppi.

Wojna na Ukrainie. Specjalny wysłannik Watykanu ds. Ukrainy w Moskwie

Kardynał podkreślił przed wylotem do Moskwy, że jego misja jest kierowana osobiście przez Leona XIV. - Oczywiście wszystko odbywa się bezpośrednio - powiedział Zuppi pytany o tę kwestię.

- Ta współpraca jest dla nas ważna, nawet jeśli uda się pomóc tylko jednemu człowiekowi. To niewielki znak nadziei na to, że można minimalizować skutki lub zakończyć wojnę. To pozwala dowieść, że dialog jest możliwy i dzięki niemu możliwe jest znalezienie rozwiązań - powiedział emisariusz.

W lipcu emisariusz Watykanu złożył swoją drugą wizytę w Ukrainie. Podczas pobytu w obwodzie lwowskim kardynał odwiedził obóz dla rosyjskich jeńców wojennych "Zakhid-1".

W Rosji kardynał Zuppi będzie po raz czwarty od lutego 2022 r., uprzednio spotykał się m.in. z głową rosyjskiej cerkwi Cyrylem i szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, ale nie z Władimirem Putinem.

Kardynał Zuppi z misją humanitarną w Rosji. Celem m.in. wymiana cywilów

Włoski dziennik "Avvenire" opublikował w niedzielę rozmowę z Iwanem Sołtanowskim, rosyjskim ambasadorem w Watykanie, który stwierdził, że kardynał Zuppi jest "zawsze mile widziany w Moskwie". Sołtanowski odniósł się m.in. do apelu kardynała Zuppiego ws. rozpoczęcia wymiany więźniów cywilnych, a nie tylko wojskowych.

"To nowy temat i wciąż trudno przewidzieć, jak się rozwinie. Konieczne będą dogłębne badania, aby precyzyjnie określić, kto należy do tej kategorii. Na podstawie otrzymanych dotychczas list wciąż trudno ocenić, w jakim stopniu takie wymiany będą możliwe" - powiedział ambasador "Avvenire".

"Niestety, w dzisiejszej Europie to, co powinno być normą, stało się wyjątkiem. Wysoko cenimy podejście Watykanu i z głębokim ubolewaniem odnotowujemy brak woli dialogu ze strony wielu krajów europejskich" - powiedział ambasador i stwierdził, że pracownicy rosyjskiej placówki w Watykanie są "narażeni na presję ze strony mediów z powodu stanowiska na rzecz pokoju".

Źródło: TASS, "Avvenire"



