W skrócie Termin zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich upływa we wtorek. Obecna kadencja RPO kończy się 23 lipca.

Prawo i Sprawiedliwość wskazało Adama Borowskiego jako swojego kandydata, natomiast Koalicja Obywatelska - Sylwię Gregorczyk-Abram.

W rozmowie z Polsat News politycy skomentowali kandydatury, oceniając kompetencje oraz ich stopień zaangażowania politycznego.

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Termin zgłaszania kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich mija we wtorek. Z kolei 23 lipca kończy się pięcioletnia kadencja obecnego RPO prof. Marcina Wiącka.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Dochodzi do tego na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Do tej pory swoich kandydatów ogłosiły Prawo i Sprawiedliwości oraz Koalicja Obywatelska.

PiS i KO wybrały kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich

Jarosław Kaczyński w rozmowie z Telewizją Republika poinformował, że kandydatem PiS na RPO będzie Adam Borowski, czyli działacz opozycji demokratycznej z czasów PRL i szef warszawskiego klubu "Gazety Polskiej".

- My staniem na głowie, albo nawet na uszach, żeby jednak w tym rozsypującym się układzie w Sejmie miał jednak jakąś szansę. Gorzej będzie z Senatem, bo to musi być zatwierdzone, ale trzeba walczyć. Trzeba walczyć właśnie o tego rodzaju ludzi - mówił Kaczyński.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w czwartek na antenie TVP Info, że klub Koalicji Obywatelskiej rozpoczął zbieranie podpisów poparcia dla mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram.

Argumentując tę decyzję, Szłapka podkreślił, że mecenas oferowała wsparcie prawne uczestnikom różnych demonstracji, m.in. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

- Moim zdaniem to jest podstawowe zadanie rzecznika: bronić praworządności, stać zawsze po stronie obywateli. Jeżeli ktoś nadużywa władzy, to Rzecznik Praw Obywatelskich jest po to, żeby stać po jego stronie - tłumaczył.

Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Politycy o kandydatach

Swoją opinią na temat kandydatów podzielili się politycy. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej ocenił w rozmowie z Polsat News, że Sylwia Gregorczyk-Abram będzie "dobrym Rzecznikiem Praw Obywatelskich". - Panią mecenas znam z walki o wolne sądy, ze wspierania różnych inicjatyw obywatelskich - mówił.

Z kolei Michał Nieznański z Konfederacji podkreślił, że jego partia chciałaby spotkać się z kandydatami i poznać ich plany na ten urząd. - Dopóki jeden z tych dwóch kandydatów tego nie zrobi, to ciężko będzie określić czy linia, po której chce iść, będąc już rzecznikiem, będzie dla nas zgodna i będziemy chcieli tę osobę poprzeć - wyjaśnił.

Michał Gramatyka z Polski 2050 podkreślił natomiast, że RPO powinna być osoba "o nieposzlakowanej opinii, apolityczna, która w każdej sytuacji będzie stała za plecami Polek i Polaków".

- Nie rozmawialiśmy jeszcze na klubie na temat kandydatury pani Gregorczyk-Abram. Moje zdanie jest takie, że zaangażowanie polityczne tej pani jest jednak dość wyraźne. Ale nie wykluczam swojego poparcia dla niej - zapewnił.





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