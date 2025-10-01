Wołodymyr Z. pozostanie w areszcie przez siedem dni - do 7 października do godz. 7:40.

Wniosek o tymczasowy areszt został skierowany do sądu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, by w tym czasie wdrożyć procedurę wydania go stronie niemieckiej.

Wołodymyr Z. tymczasowo aresztowany. "Złożymy zażalenie"

- Nie zgadzamy się z decyzją sądu - powiedział po decyzji sądu pełnomocnik Wołodymyra Z. Tymoteusz Paprocki. Zapewnił, że zostanie złożone zażalenie.

- Będziemy bronić jego praw, walczyć o to, żeby odpowiadał z wolnej stopy - dodał.

Za "nieprzekonywujący" adwokat uznał argument sądu dotyczący obawy przed matactwem.

Wołodymyr Z. zatrzymany. W tle wysadzenie Nord Stream

We wtorek w Pruszkowie polskie służby zatrzymały Wołodymyra Z. poszukiwanego przez Niemcy w związku z wysadzeniem gazociągów Nord Stream.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że Ukrainiec ma 46 lat. Na terenie Polski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną.

Z. ma stałe miejsce pobytu w Polsce. Tutaj też mieszka jego rodzina. - To był szok dla wszystkich - powiedziała reporterom "Wydarzeń" Polsatu żona Ukraińca. - Spodziewam się pozytywnego wyroku polskiego sądu, bo ten kraj pomaga Ukraińcom w wielu sprawach - dodała.

Wołodymyr Z. zatrzymany w Polsce. Podejrzenia o uczestnictwo w sabotażu

- Strona niemiecka podejrzewa mojego klienta, że uczestniczył w sabotażu mającym na celu zniszczenie infrastruktury należącej m.in. do spółki Gazprom i na skutek tego sabotażu doszło do zaprzestania dostaw między Niemcami a Federacją Rosyjską - powiedział po przesłuchaniu Wołodymyra Z. jego pełnomocnik Tymoteusz Paprocki.

Podejrzewanemu o sabotaż konstytucyjny, zniszczenie mienia oraz zniszczenie rurociągu Nord Stream grozi w Niemczech do 15 lat więzienia. Polski sąd nie wyda wyroku wobec Z., a jedynie zdecyduje, czy wydać go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.

- W przepisach istnieją przesłanki ku temu, że w niektórych określonych sytuacjach polski sąd może nie wyrazić zgody na wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania i my właśnie to będziemy wykazywali - deklarował wcześniej adwokat.

