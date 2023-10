Rok i pięć miesięcy więzienia dla Borysa Ł. oraz trzy miesiące pozbawienia wolności i dziewięć kolejnych prac społecznych dla Haliny K.-Ł zasądził Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie śmierci znanego łódzkiego dziennikarza Bohdana Gadomskiego. Żadne z nich nie przyznało się do winy. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura zarzucała oskarżonym podanie 71-latkowi zbyt dużej dawki insuliny, co doprowadziło do hipoglikemii, a następnie do zgonu Gadomskiego.