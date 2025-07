Krzysztof P. usłyszał karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, grzywnę i zakaz wykonywania zawodu lekarza na cztery lata. Sąd zobowiązał go też do przeprosin pokrzywdzonych.

Wyjaśnia, że umyślność polegała na zamiarze tzw. ewentualnym, co oznacza, że sprawca nie chce popełnienia czynu, ale przewiduje jego możliwość i milcząco akceptuje to, co się może wydarzyć.

- W przypadku pani Izabeli dokładnie tak było, dlatego że wszyscy ze skazanych są doświadczonymi specjalistami z zakresu ginekologii i położnictwa i każdy z nich miał wiedzę, która pozwalała przewidzieć to, co się wydarzy, jeżeli pozostaną bierni - mówi pełnomocniczka rodziny.

- W przypadku pani Izabeli mieliśmy do czynienia z modelowo przebiegający procesem zakażenia ogólnoustrojowego posocznicą z sepsą i wstrząsem septycznym i w efekcie tego doszło do śmierci. Dlatego jeden z lekarzy został skazany za spowodowanie śmierci - tłumaczy mecenas Budzowska.

30-letnia Izabela z Pszczyny zmarła we wrześniu 2021 roku. Kobieta zgłosiła się do szpitala, bo odeszły jej wody. Była w 22. tygodniu ciąży. Z kolei u płodu stwierdzono wcześniej wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Jej rodzina od początku uważała, że szpital zbyt długo czekał z zakończeniem ciąży i zasłaniał się przepisami antyaborcyjnymi. Według krewnych przyczynić się to miało do śmierci pacjentki.