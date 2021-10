- Trybunał Konstytucyjny orzekł to, czego każdy konstytucjonalista i każdy, kto ma elementarną wiedzę o hierarchii aktów prawnych w Polsce, mógł się spodziewać. TK stwierdził fakt, że to konstytucja jest najwyższej rangi aktem prawnym w Polsce - podkreślił Ziobro podczas konferencji prasowej.



Zaznaczył jednocześnie, że "to bardzo ważne orzeczenie TK wobec tej narastającej prawnej agresji ze strony agend UE, przy wsparciu Berlina i innych stolic europejskich, zmierzających do tego, by Polskę traktować jak państwo quasi-kolonialne, które ma nad sobą, nad konstytucją, jeszcze wyższe akty prawne, jakie pochodzą z decyzji organów, które polscy obywatele nie kontrolują, nad którymi nie mają władztwa, których nie mogą zmieniać w drodze wyborów".



- Istotą demokracji jest to, że to wyborcy w Polsce w głosowaniu tajnym mają prawo wybierać swoich przedstawicieli" - zaznaczał. "A mają też prawo w określonych w Konstytucji rygorach zmieniać ten najwyższy akt prawny regulujący funkcjonowanie polskiego państwa - powiedział. Podkreślił, że tym aktem prawnym jest Konstytucja.

- Gdyby odebrać tę podstawową zasadę świadczącą o suwerenności państwa polskiego Polakom oznaczałoby to, że musimy ją oddać i dać nieznanym nawet większości z imienia i nazwiska brukselskim urzędnikom: eurokratom - ocenił.

List do Tuska

- Z wielkim zdziwieniem przyjmuję fakt wzmożonej aktywności pana Tuska i jego środowiska politycznego, które kwestionuje nadrzędność polskiej konstytucji, bo sięgając do nie tak odległej pamięci, to właśnie ta książeczka często towarzyszyła politykom PO, kiedy głośno krzyczeli "Konstytucja" - przypomniał Ziobro.

- Konstytucja często towarzyszyła politykom Platformy Obywatelskiej, kiedy głośno krzyczeli, że ona jest najwyższej rangi aktem prawnym, który winien regulować funkcjonowanie organów i instytucji państwa polskiego. I nagle ci sami ludzie, ci sami politycy, ci sami liderzy z Donaldem Tuskiem na czele zdają się zapominać, o tej swojej niegdyś długiej historii aktywności publicznej podkreślającej nadrzędność polskiej konstytucji - powiedział Ziobro na konferencji prasowej w Warszawie.

Podkreślił, że politycy ci "dziś niczym goście z innej planety ogłaszają, że oto traktaty europejskie są najwyższej rangi aktem prawnym w Polsce, że Trybunał Konstytucyjny orzekając, że konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w Polsce, dopuścił się zdrady stanu".

- Hipokryzja, cynizm w polityce jest od zawsze, ale poziom tych "cnót" po stronie polityków PO aż uderza. Można zapytać Tuska, skąd te luki w pamięci? - mówił Ziobro. - Postanowiłem wysłać krótki list do Brukseli, do pana Tuska. To tam pobiera bardzo sowitą pensję - dodał.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W czwartek TK uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Wynik TK potwierdza to, co wynika z treści konstytucji, że prawo konstytucyjne ma wyższość nad innymi źródłami prawa - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym wpisie na Facebooku. Zaznaczył, że Polska ma takie same prawa jak inne państwa i chce, by były one respektowane.

Morawiecki podkreślił równocześnie, że wejście Polski do UE było "jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci", a "miejsce Polski jest i będzie w europejskiej rodzinie narodów".



Wyrok polskiego TK skomentowała w piątek także szefowa KE Ursula von der Leyen.

- Jestem głęboko zaniepokojona orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego; poleciłam służbom KE dogłębną i szybką analizę, na tej podstawie zdecydujemy o kolejnych krokach - podkreśliła.

"Musimy ratować Polskę"

"Musimy ratować Polskę, nikt tego za nas nie zrobi. Zbieramy się w najbliższą niedzielę o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Polska jest warta naszego zaangażowania, nasza przyszłość jest tego warta!" - napisał na Twitterze lider PO Donald Tusk, publikując nagranie.

