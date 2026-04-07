Wyraźnie powieje chłodem. Wiemy, kiedy mróz osiągnie -7 stopni

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Mokro, chłodno, a potem mroźnie. Tak można opisać pogodę, jaka czeka nas w najbliższych dniach. Ujemne temperatury nadejdą po zachodzie słońca, ale z czasem przymrozki staną się jeszcze silniejsze. Możliwe, że pod koniec tygodnia lokalnie na południu zanotujemy nawet -7 stopni Celsjusza. Nie ustąpią też nieprzyjemne opady deszczu ze śniegiem.

Przygruntowe przymrozki w nocy oraz deszcz i deszcz ze śniegiem w wielu miejscach będą z nami do końca tygodnia
W najbliższych dniach do Polski dotrze wyraźne ochłodzenie. Lokalnie w nocy temperatura spadnie do -7 stopni Celsjuszamiloszg/bortnikovaanna/123rf/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W najbliższych dniach prognozowane jest ochłodzenie, nocne przymrozki oraz opady deszczu ze śniegiem w wielu regionach Polski.
  • W piątek po zmroku na południu kraju, szczególnie na Podhalu, możliwe są spadki temperatury nawet do -7 stopni Celsjusza.
  • Możliwe, że na wyraźniejsze ocieplenie będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia.
Tegoroczna Wielkanoc miejscami była wietrzna i deszczowa, ale na tym nie koniec. Kolejne dni także nie zachwycą pogodą, a w całym kraju wyraźnie odczujemy ochłodzenie. Nocne przymrozki lokalnie mogą być dotkliwe - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Deszcze nie odpuszczą. Ochłodzenie rozleje się na Polskę

Wtorek jest pochmurny, a na wschodzie z czasem pojawi się więcej opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia na najcieplejszym zachodzie nie będzie więcej niż 13 stopni Celsjusza. Nocą wrócą ujemne temperatury, przed którymi ostrzegają synoptycy.

Z powodu spodziewanych przymrozków IMGW wydał nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia dla zachodniej połowy kraju oraz południowych krańców. W nocy z wtorku na środę przeważnie będzie tam -1, a przy gruncie do -3 stopni.

Po wschodzie słońca czeka nas kolejny dość nieprzyjemny dzień, ze sporym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, a na południu również deszczu ze śniegiem, zaś w górach samego śniegu.

W środę zrobi się nieco chłodniej - tego dnia będzie od 4 stopni na Wybrzeżu, około 6 na północnym zachodzie do maksymalnie 11 stopni Celsjusza w zachodniej Polsce.

Kolejna noc zapowiada się na chłodną lub mroźną niemal wszędzie: będzie od zera do -3 stopni, a dodatnie temperatury zanotujemy jedynie nad samym morzem oraz na południowym wschodzie, jednak nie więcej niż 2 stopnie.

Napływ chłodnego powietrza nie ustanie i możliwe, że w piątek po zmroku osiągnie swoje apogeum.

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Nadchodzi apogeum zimna. Będzie nawet -7 stopni

Pogoda pod koniec tygodnia będzie bardzo niestabilna i zmienna. Na aurę naszym kraju będą miały wpływ zarówno niż na wschodzie Europy, jak i wyż na zachodzie kontynentu.

Czwartek wciąż będzie pochmurny i deszczowy, a na południu znowu popada deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Tylko na zachodzie może być sucho. Będzie nie więcej niż 11 stopni, a temperaturę odczuwalną na wschodzie i na Wybrzeżu obniży porywisty wiatr, dochodzący do 55-60 km/h.

W piątek sytuacja nieco się poprawi, w miarę jak przewagę zyska wyż, dzięki czemu zmniejszy się zachmurzenie ale na krańcach południowych i południowo-wschodnich wciąż będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg.

Bartosz Kołodziejczyk
Bartosz Kołodziejczyk

O ile za dnia będzie przeważnie od 6 do 11 stopni, to w nocy temperatury szybko spadną i w wielu miejscach zrobi się mroźnie.

Po zachodzie słońca w piątek będzie od -4 do zera stopni, a największy mróz zanotujemy na Podhalu, gdzie trzeba się liczyć z temperaturą dochodzącą do nawet -7 stopni Celsjusza. Tylko na samym Wybrzeżu tej nocy może być około jednego stopnia powyżej zera.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza na wysokości 1,2 m; dominują chłodne odcienie niebieskiego i fioletu wskazujące na silne ochłodzenie, szczególnie na południu kraju, w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Katowic, podczas gdy północ...
W piątek po zmroku przymrozki mogą opanować większość Polski, a na Podhalu mogą sięgnąć -7 stopni Celsjusza - prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

W weekend, szczególnie w jego pierwszej części, Polska podzieli się na spokojniejszą północ i zachód oraz bardziej deszczowy wschód.

Weekend bez większej poprawy. Kolejny tydzień zapowiada się lepiej

Koniec tygodnia będzie nieco cieplejszy, choć w sobotę nie będą to znaczące zmiany. Termometry pokażą od 4-7 stopni na południu i nad morzem do 12-13 st. C na północy i zachodzie.

Przelotne deszcze i deszcze ze śniegiem skupią się na wschodniej części Polski, podczas gdy na zachodzie i północy niebo będzie jaśniejsze i nie powinno padać. W górach cały czas trzeba się liczyć z opadami śniegu.

Mapa pogodowa Polski z podziałem na regiony pokazuje rozmieszczenie opadów i chmur, z wyraźnym skupiskiem burz i intensywnych opadów wschodniej części kraju oraz przejaśnieniami i stabilną pogodą na zachodzie.
W sobotę wschodnia Polska doświadczy przelotnego deszczu wymieszanego ze śniegiem. W niedzielę aurą również będzie wymagającaWXChartsmateriał zewnętrzny

Weekendowa noc przyniesie kolejne przymrozki, sięgające -4 st. C na terenach podgórskich.

Druga połowa weekendu będzie cieplejsza, szczególnie na północy, gdzie można się spodziewać do 14-15 stopni Celsjusza. Temperaturę odczuwalną może też zmniejszyć wiatr, który w porywach może osiągać do 65 km/h.

W niedzielę wciąż w wielu miejscach może jeszcze padać deszcz, a na terenach podgórskich oraz w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg.

Możliwe, że wyraźniejsze ocieplenie dotrze do Polski w przyszłym tygodniu. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy długoterminowe, to wówczas w centrum i na zachodzie kraju będzie do 17-18 stopni, a z czasem w zachodniej Polsce lokalnie możemy zanotować nawet około 20 stopni Celsjusza.

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

