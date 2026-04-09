Wyraźnie powieje chłodem. Pogoda przyniesie kilka zimowych akcentów

Jakub Wojciechowski

Ocieplenie w czwartek ominie nasz kraj. Będzie chłodno niemal wszędzie, a jedynie na zachodzie temperatura może minimalnie przekroczyć próg 10 stopni. W reszcie kraju będzie zimniej, a miejscami na południu zaledwie dwa stopnie powyżej zera. Nie zabraknie też opadów deszczu wymieszanego ze śniegiem i samego śniegu. Nocą nadciągną silniejsze przymrozki.

Deszcz ze śniegiem padający w Krakowie. W górach spadnie sam śnieg, a nocą wszędzie zapanuje mróz
Pogoda w czwartek będzie wymagająca, z opadami deszczu ze śniegiem na południu i wschodzie, a w górach sypnie śniegiem

Zapowiedzią chłodnego dnia był mroźny poranek. W Jeleniej Górze o godz. 7:00 zanotowano -3,6 st. C, a miejscami na Mazurach o tej porze były -2 stopnie - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Innym zimowym akcentem w czwartek będą opady śniegu, których nie zabraknie na południowym wschodzie.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Nieprzyjemnie od rana do wieczora. Opady zmienią charakter

Najlepszych warunków można się spodziewać na zachodzie Polski, choć nawet tam rano panować będzie spore zachmurzenie. Z czasem jednak pojawi się tam więcej słońca. W reszcie kraju będzie pochmurnie przez praktycznie cały czwartek.

Mieszkańcy południowego wschodu muszą się przygotować na więcej opadów. Początkowo popada tam głównie deszcz ze śniegiem, a po południu opady nieco zmienią charakter i z czasem zacznie padać deszcz. Bardziej zimowo zrobi się na terenach podgórskich Karpat i Bieszczadów, gdzie popada sam śnieg.

Mapa pogodowa Polski i sąsiednich krajów z prognozą opadów; największe natężenie opadów występuje w południowo-wschodniej części kraju, zaznaczone intensywnymi odcieniami niebieskiego i fioletowego, podczas gdy północna i zachodnia Polska pozostaje bez...
Na południowym wschodzie oraz na wschodzie spadnie najwięcej deszczu i deszczu ze śniegiemWXChartsmateriał zewnętrzny

Niemal wszędzie na termometrach pojawią się wartości poniżej 10 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w rejonie Podhala, gdzie w ciągu dnia będzie około 2 stopnie, a na Suwalszczyźnie o najwyżej jeden stopień więcej. W centrum można się spodziewać około 6 stopni, zaś na najcieplejszym zachodzie maksymalnie 11 st. C.

mapa Polski i części sąsiadujących krajów pokazująca anomalię temperatury powietrza; większość centralnej i wschodniej Polski oznaczona intensywnymi odcieniami niebieskiego, symbolizującymi znaczne ochłodzenie, natomiast południowo-zachodnią część zazn...
Czwartek będzie chłodny w całym kraju, a jedynie na zachodu temperatury nieznacznie przekroczą barierę 10 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Wysoko w górach zanotujemy porywy wiatru dochodzące do 60 km/h, jednak na nizinach będzie on przeważnie słaby i umiarkowany.

Prze najbliższe cztery dni przymrozki opanują praktycznie całą Polskę - wynika z prognoz ostrzeżeń IMGW
Trzy niebezpieczne zjawiska wrócą do Polski. Widać to w prognozach

Nadchodzi mróz. Zapanuje w całym kraju

W najbliższych dniach do Polski dotrze wyraźne ochłodzenie. Lokalnie w nocy temperatura spadnie do -7 stopni Celsjusza
Wyraźnie powieje chłodem. Wiemy, kiedy mróz osiągnie -7 stopni

"Polityczny WF": Inni mają, Czarnek nie. Czego brakuje kandydatowi PiS na premiera?INTERIA.PL

