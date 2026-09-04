Rozpoczął się pochmurny, deszczowy i mocno jesienny dzień. Szczególnie powinni uważać mieszkańcy północnej części kraju, ponieważ tam wody spadnie najwięcej, a miejscami jeszcze zagrzmi - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Padać nie powinno tylko w południowo-wschodniej Polsce.

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Mocne wejście jesieni. IMGW ostrzega

Pogorszenie warunków "zawdzięczamy" niżowi Vilja, który w piątek mocno wpłynie na warunki w naszym kraju. Pochmurnie i deszczowo będzie praktycznie wszędzie, choć na południu wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Prawdziwe załamanie pogody nastąpi na północy. Tam synoptycy spodziewają się w ciągu dnia intensywnych ulew, z sumą opadów dochodzącą do 25-35 litrów wody na metr kwadratowy. Z tego powodu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

pomorskim ;

większości zachodniopomorskiego (bez krańców południowych);

centralnej i północno-zachodniej części warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem dotyczą północnych rejonów Polski IMGW materiał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 10:00 i 18:00 i utrzymają się do 20:00 i do północy.

W pozostałych częściach kraju również pokropi. Padać w piątek nie powinno jedynie na południowym wschodzie - wynika z prognoz IMGW.

W piątek zdecydowanie bardziej deszczowo będzie w północnej połowie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Oprócz ulew wystąpią jeszcze słabe burze, które możliwe będą przed południem na północnym wschodzie. Z kolei wieczorem na północy Wielkopolski burze mogą być intensywniejsze, z ulewami oraz silnymi porywami wiatru, dochodzącymi lokalnie do 80 km/h.

W praktycznie całym kraju duże zachmurzenie utrzyma się przez niemal cały piątek IMGW materiał zewnętrzny

Burze utrzymają się do nocy i w jej pierwszej części będą najintensywniejsze.

Aura w piątek będzie nieprzyjemna, jednak jesień nie wyprze lata z Polski całkowicie. Wciąż w części kraju utrzymają się bowiem w ciągu dnia dość wysokie temperatury.

Pogoda podzieli Polskę niemal na pół. Wyraźna różnica temperatur

Pomimo wymagających warunków na północy, południe kraju doświadczy znacznie przyjemniejszej aury. Tam deszcz będzie słabszy, ale też będzie zdecydowanie cieplej: na południu i południowym zachodzie termometry pokażą do 26 stopni Celsjusza.

Im dalej na północ, tym będzie jednak chłodniej. W centrum można się spodziewać maksymalnie 22 stopni, za to na północnym wschodzie i Wybrzeżu w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż 17-18 st. C.

Polska podzieli się na wyraźnie chłodniejszą północ i cieplejsze południe WXCharts materiał zewnętrzny

Oprócz tego nad morzem powieje mocniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 30-40 km/h, zaś w centrum i na północy w trakcie burz podmuchy osiągną do 70-80 km/h.

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