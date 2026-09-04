Wyraźne pęknięcie w pogodzie. Połowa Polski mocno to odczuje

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jesień ma w Polsce coraz więcej do powiedzenia. Nasilą się nieprzyjemne zjawiska, z których najniebezpieczniejszym będą opady deszczu. W trzech województwach ulewy będą na tyle intensywne, że wydano z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia. Lokalnie nadciągną też burze z porywistym wiatrem.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Ulewa i burza nad Polską. Pogoda w piątek będzie nieprzyjazna, zwłaszcza na północy kraju - wynika z prognoz IMGW
Deszcz popada w niemal całej Polsce, do tego lokalnie wrócą burze. Najmocniejszych ulew trzeba się spodziewać na północyCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Rozpoczął się pochmurny, deszczowy i mocno jesienny dzień. Szczególnie powinni uważać mieszkańcy północnej części kraju, ponieważ tam wody spadnie najwięcej, a miejscami jeszcze zagrzmi - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Padać nie powinno tylko w południowo-wschodniej Polsce.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Mocne wejście jesieni. IMGW ostrzega

Pogorszenie warunków "zawdzięczamy" niżowi Vilja, który w piątek mocno wpłynie na warunki w naszym kraju. Pochmurnie i deszczowo będzie praktycznie wszędzie, choć na południu wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

Prawdziwe załamanie pogody nastąpi na północy. Tam synoptycy spodziewają się w ciągu dnia intensywnych ulew, z sumą opadów dochodzącą do 25-35 litrów wody na metr kwadratowy. Z tego powodu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

  • pomorskim;
  • większości zachodniopomorskiego (bez krańców południowych);
  • centralnej i północno-zachodniej części warmińsko-mazurskiego.
Mapa Polski z wyróżnionym żółtym kolorem północnym pasem województw, obejmującym m.in. Pomorze Zachodnie, Pomorskie oraz Warmińsko-Mazurskie, na tle białej reszty kraju i z wyraźnie zaznaczoną Warszawą.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem dotyczą północnych rejonów PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 10:00 i 18:00 i utrzymają się do 20:00 i do północy.

W pozostałych częściach kraju również pokropi. Padać w piątek nie powinno jedynie na południowym wschodzie - wynika z prognoz IMGW.

Kolorowa mapa pogodowa Europy Środkowej z obszarem intensywnych opadów i chmur nad północną Polską oraz najniższymi wartościami opadów i wyraźnym centrum wysokiego ciśnienia nad południową Polską.
W piątek zdecydowanie bardziej deszczowo będzie w północnej połowie PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Oprócz ulew wystąpią jeszcze słabe burze, które możliwe będą przed południem na północnym wschodzie. Z kolei wieczorem na północy Wielkopolski burze mogą być intensywniejsze, z ulewami oraz silnymi porywami wiatru, dochodzącymi lokalnie do 80 km/h.

Rozległy, gęsty front burzowy obejmujący centralną i południową Polskę, z wyraźnym centrum niżu zaznaczonym na mapie pogodowej, otoczony pasmem intensywnych chmur rozciągających się na sąsiednie kraje.
W praktycznie całym kraju duże zachmurzenie utrzyma się przez niemal cały piątekIMGWmateriał zewnętrzny

Burze utrzymają się do nocy i w jej pierwszej części będą najintensywniejsze.

Aura w piątek będzie nieprzyjemna, jednak jesień nie wyprze lata z Polski całkowicie. Wciąż w części kraju utrzymają się bowiem w ciągu dnia dość wysokie temperatury.

Zobacz również:

Pogoda w czwartek upłynie pod znakiem sporego zachmurzenia, deszczu oraz lokalnych burz na południowym wschodzie i północy
Polska

Zbliża się poważne załamanie pogody. Pierwsze oznaki w czwartek

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda podzieli Polskę niemal na pół. Wyraźna różnica temperatur

Pomimo wymagających warunków na północy, południe kraju doświadczy znacznie przyjemniejszej aury. Tam deszcz będzie słabszy, ale też będzie zdecydowanie cieplej: na południu i południowym zachodzie termometry pokażą do 26 stopni Celsjusza.

Im dalej na północ, tym będzie jednak chłodniej. W centrum można się spodziewać maksymalnie 22 stopni, za to na północnym wschodzie i Wybrzeżu w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż 17-18 st. C.

Mapa Europy z wyraźnie zaznaczonymi anomaliami temperatury, pokazująca bardzo wysoki wzrost temperatur w centralnej i południowej części kontynentu, obejmujący Francję, Hiszpanię, Włochy i Bałkany, podczas gdy wschodnia i północno-wschodnia Europa pozo...
Polska podzieli się na wyraźnie chłodniejszą północ i cieplejsze południeWXChartsmateriał zewnętrzny

Oprócz tego nad morzem powieje mocniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 30-40 km/h, zaś w centrum i na północy w trakcie burz podmuchy osiągną do 70-80 km/h.

Zobacz również:

Przez cały tydzień będzie pochmurnie i deszczowo w wielu miejscach kraju. Trzeba też przygotować się na lokalne burze. Zdjęcie w tle ilustracyjne
Polska

Deszczowa seria prędko się nie skończy. W prognozie widać też burze

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

-----

"Polityczny WF": Afera Zondacrypto. Problem prawicy czy rządu? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze