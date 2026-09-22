W skrócie Według najnowszego sondażu Koalicja Obywatelska zdobyłaby najwięcej głosów, a największy wzrost poparcia odnotowała partia Grzegorza Brauna.

Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja straciły poparcie w porównaniu z poprzednim badaniem.

Sondaż wskazuje, że próg wyborczy przekroczyłoby sześć ugrupowań, a trzy partie znalazłyby się pod progiem.

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W nowym sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski największym zaufaniem cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu deklaruje 31,5 proc. respondentów. To wzrost o 1,3 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Prawie o połowę mniejszy wynik odnotowuje Prawo i Sprawiedliwość. Za partią Jarosława Kaczyńskiego opowiedziało się 17,2 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z analogicznym sondażem przeprowadzonym na początku miesiąca.

Partia Grzegorza Brauna z najwyższym wzrostem poparcia. Nowy sondaż

Na podium znajduje się jeszcze Konfederacja, jednak - śladem PiS-u - również i ona traci poparcie. Odnotowała spadek o 2,2 pkt proc., co daje jej obecnie wynik 12,9 proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka goni ich dawny partyjny kolega.

Konfederacja Korony Polskiej zaliczyła bowiem najwyższy spośród wszystkich partii objętych sondażem wzrost poparcia. Na formację Grzegorza Brauna agłosować chce 10,9 proc. badanych, czyli o 4,1 pkt proc. więcej niż deklarowało to w dniach 4-6 września.

Piąte miejsce należy do Lewicy, która również może pochwalić się większym zaufaniem niż poprzednio. Klub wsparło 8,8 proc. ankietowanych - o 2,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu.

Według badania próg wyborczy przekroczyłoby także Stowarzyszenie Rozwój Plus. Za nową inicjatywą Mateusza Morawieckiego opowiedziało się 5,3 proc. respondentów (spadek o 0,7 pkt proc.).

PiS i Konfederacja tracą. Trzy partie pod progiem wyborczym

Jeśli wybory odbyłyby się w najbliższą niedzielę, w ławach poselskich nie zobaczylibyśmy już posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego (3,8 proc. - wzrost o 0,1 pkt proc.), Partii Razem (3,2 proc. - spadek o 0,8 pkt proc..) i Polski 2050 (0,5 proc.).

Jednocześnie o 2 pkt proc. spadła też liczba osób niezdecydowanych. Na pytanie o to, na kogo by zagłosowali, opcję "trudno powiedzieć" wybrało 5,9 proc. pytanych.

WP przeliczyła obecne poparcie sondażowe na miejsca sejmowe. Z analizy wynika, że KO wprowadziłaby na Wiejską 192 posłów, PiS 95, Konfederacja 66, Konfederacja Korony Polskiej 53, Lewica 39, Rozwój Plus zaś 15.

Sondaż przeprowadzono w dniach 18-20 września 2026 r. metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.



