Wyraźna przewaga KO, poparcie dla PiS poniżej 20 proc. Jest nowy sondaż

Jakub Pogorzelski

Koalicja Obywatelska może liczyć na 32 proc. głosów w wyborach parlamentarnych, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło poniżej 20 proc. - wynika z najnowszego sondażu. Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze trzy inne partie: Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Poza parlamentem znalazłyby się m.in. dwie partie tworzące koalicję rządową.

55. posiedzenie Sejmu X kadencji. Zdjęcie sali sejmowej podczas obrad parlamentu.
KO cieszy się poparciem 32 proc. Polaków, na PiS chce głosować 18,2 proc.

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska uzyskała 32 proc. poparcia w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez CBOS.
  • Prawo i Sprawiedliwość ma poparcie 18,2 proc. ankietowanych, a Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej kolejno 13 proc. i 8,7 proc.
  • W Sejmie znalazłyby się jeszcze Nowa Lewica z 5,8 proc. poparcia, podczas gdy inne partie nie przekroczyły progu wyborczego.
Oddanie głosu na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje 32 proc. badanych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Jest to najlepszy wynik tej partii od kwietnia 2025 roku.

Nowy sondaż. KO na czele, PiS poniżej 20 proc.

W porównaniu do poprzednich miesięcy, spadło poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Głos na największą partię opozycyjną deklaruje 18,2 proc. Polaków, w marcu partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 21,1 proc.

Kolejne miejsca zajmują dwa inne stronnictwa z prawej strony sceny politycznej. Na Konfederację chce głosować 13 proc. (1,9 pkt. proc. więcej niż w marcu), a Konfederację Korony Polskiej 8,7 proc (mniej o 2,3 pkt. proc. względem marca).

W sejmie znalazłaby się także Nowa Lewica - poparcie dla partii wchodzącej w skład rządzącej koalicji wynosi 5,8 proc, co jest o 2,3 pkt. proc. lepszym rezultatem niż w marcowym badaniu.

Pięć partii w Sejmie. Dwa ugrupowania koalicyjne pod progiem

Minimalnie pod progiem wyborczym jest partia Razem (4,9 proc.), a także współrządzące obecnie Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.) i Polska 2050 (0,7 proc.).

Głos na inną partię deklaruje 0,2 proc. 10,8 proc. biorących udział w badaniu nie wie, na które ugrupowanie odda swój głos. 2,7 proc. odmówiło odpowiedzi.

Udział w wyborach zadeklarował ponad trzy czwarte ankietowanych (75,6 proc.).

Badanie ostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 13-15 kwietnia 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

