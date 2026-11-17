"Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec bezprawnej próby uchylenia immunitetów sędziów Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego - prezesa Trybunału i Bartłomieja Sochańckiego - wiceprezesa Trybunału" - czytamy w oświadczeniu.

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Polsat News

Jak dodano, sprzeciw obejmuje także "próbę wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie" Święczkowskiego.

Trybunał Konstytucyjny. Oświadczenie sędziów ws. immunitetu Święczkowskiego

Pod dokumentem podpisało się łącznie sześciu sędziów: Bartłomiej Sochański, Rafał Wojciechowski, Jarosław Wyrembak, Stanisław Piotrowicz, Wojciech Sych oraz Bogdan Święczkowski.

"Tzw. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, które odbywa się w dniu 17 listopada 2026 r., zostało zwołane przez osobę nieuprawnioną, przy uczestnictwie osób niebędących urzędującymi sędziami TK, bez kworum wymaganego ustawą" - czytamy.

Jak podkreślono w dokumencie, wobec tego "decyzje wydane przez to gremium nie wywołują żadnych skutków prawnych".

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tematem immunitety

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska na godz. 9 we wtorek zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tematem miały być wnioski o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Jak ustalił reporter Polsat News Seweryn Lipoński, uczestnicy zgromadzenia mieli przenieść się w południe do siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności. Tam - jak podaje PN - miały zapaść decyzje w sprawie wspomnianych immunitetów.

Wcześniej, o godz. 9 Święczkowski pojawił się przed siedzibą TK, gdzie zażądał wpuszczenia do siedziby oraz tego, by osoby tam zgromadzone opuściły budynek.

- Dostałem SMS od pani Korwin-Piotrowskiej. Poinformowała mnie, że obrady tego zgromadzenia będą odbywały się w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy alei Solidarności. Więc tak mnie się boją, żebym nie wszedł na teren Trybunału Konstytucyjnego - mówił.

W rozmowie z w Polsce24 określił to zgromadzenie "spotkaniem towarzyskim" i zapowiedział, że nie pojawi się w sądzie. - Zobaczymy, co się stanie - odparł, pytany o plany na ten tydzień. Dodał, że "jest spakowany na wszelki wypadek, gdyby go chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować".

Immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego. Są wnioski do TK

Według prokurator Anny Adamiak, rzeczniczki Prokuratura Generalnego, wnioski o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu odnoszą się m.in. do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus w czasie, gdy był on prokuratorem krajowym.

Prokuratura wnioskuje także o zgodę na pociągnięcie prezesa TK do odpowiedzialności ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków poprzez uniemożliwianie wybranym na sędziów TK wykonywania funkcji i naruszania ich praw pracowniczych oraz delegowania prokuratorów wbrew przepisom w czasie, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego.

Waldemar Żurek skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.



