Program Dobry Start na rok szkolny 2022/2023 to świadczenie o wysokości 300 zł skierowane do wszystkich uczniów . Wnioski o jego wypłatę rodzice mogą składać od 1 lipca 2023. Świadczenie jest wypłacane na bieżąco. Dlatego im szybciej wniosek zostanie złożony, tym szybciej na kontach rodziców pojawią się pieniądze na wyprawkę.

Szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg nakłania do składania wniosków. - Gorąco zachęcam, by robić to jak najszybciej. Dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konto i pozwolą sfinansować zakup nowego plecaka, stroju sportowego, butów czy innych potrzebnych przyborów szkolnych - mówiła minister.