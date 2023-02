Wypłata emerytury nawet za trzy lata wstecz. Tobie też się należy?

Spis treści: 01 Emerytura wstecz. O co chodzi?

02 Kto może ubiegać się o wypłatę emerytury wstecz?

03 Emerytura wstecz: Jaki wniosek jest potrzebny?

04 Emerytura wstecz. Czy zawsze się opłaca?

Emerytura wstecz. O co chodzi?

W czasie pandemii i lockdownu wiele osób nie mogło osobiście pójść do placówek ZUS, by złożyć wniosek o przejście na emeryturę lub jej przeliczenie, dlatego stworzono przepis ustawy covidowej, który pozwala na przyznanie tego świadczenia z datą wsteczną. Zgodnie z nim osoby, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego zgłoszą wniosek np. o ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego, otrzymają emeryturę od dnia, w którym spełniły warunki do jej przyznania. Nie może być to jednak wcześniejsza data niż 1 marca 2020 roku.



Stan zagrożenia epidemicznego na tę chwilę obowiązuje do 31 marca 2023 roku, dlatego zgodnie z ustawą wniosek o tzw. emeryturę wstecz można złożyć do 30 kwietnia 2023 roku.

Kto może ubiegać się o wypłatę emerytury wstecz?

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet) przed ogłoszeniem pandemii COVID-19 i nie ubiegały się o świadczenie emerytalne

Osoby, które w trakcie trwania pandemii COVID-19 osiągnęły wiek emerytalny i dalej nie przeszły na emeryturę.

Emerytura wstecz: Jaki wniosek jest potrzebny?

Do ZUS należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia za poprzednie lata i dołączyć formularz oświadczenia ZUS ERO. W oświadczeniu należy zaznaczyć, by emerytura była przyznana albo przeliczona z datą wsteczną.



We wniosku nie można wskazać konkretnego terminu, od którego ma zostać przyznana lub przeliczona emerytura. ZUS przyzna lub przeliczy emeryturę dopiero od dnia istnienia prawa do świadczenia. Wniosek i formularz oświadczenia można otrzymać w placówkach i znaleźć na stronie internetowej ZUS.



Emerytura wstecz. Czy zawsze się opłaca?

Jednak nie dla wszystkich dołączenie oświadczenia ERO będzie korzystne. Im później zainteresowani złożą wniosek o przyznanie emerytury, tym krótsze średnie dalsze trwania życia z tablic GUS zostaną przyjęte do obliczenia jej wysokości. Znaczenie ma także wiek przejścia na emeryturę, ponieważ wpływa on na waloryzację kapitału początkowego i składek, a także długość okresu, w którym składki były opłacane. Dlatego też zgłoszenie wniosku z oświadczeniem ERO będzie skutkowało wypłatą wyrównania, ale w kwocie niższej niż gdyby do wniosku nie przedłożono tego oświadczenia.

Należy zaznaczyć, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie rozwiązały stosunku pracy, ale złożą wniosek o przyznanie emerytury lub renty wstecz, nie będą mogły otrzymać świadczenia. Dla przykładu, jeśli pracownik osiągnął wiek emerytalny w styczniu 2021 roku, ale rozwiązał wszystkie umowy o pracę dopiero w lutym 2022 roku, to dopiero wtedy spełnił przesłanki do otrzymywania emerytury. Dlatego, jeśli zgłosi się do ZUS z formularzem ERO, to otrzyma świadczenie wsteczne od lutego 2022 roku.

Rozwiązanie stosunku pracy przed przejściem na emeryturę nie dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeśli taka osoba po osiągnięciu wieku emerytalnego dalej pracowała, to składając oświadczenie ERO, ZUS naliczy i wypłaci jej świadczenie z datą wsteczną, czyli od dnia, w którym osiągnęła wiek emerytalny.



Klaudia Katarzyńska



