Wypełnienie druku to tylko kilka minut. Emerytura będzie wyższa o kilkaset złotych

Wniosek EPD-21 w ZUS. Emerytura będzie wyższa o kilkaset złotych

W polskich przepisach podatkowych istnieje pojęcie podatku dochodowego od osób fizycznych. To podatek obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne, w tym emerytów, którzy pobierają świadczenia. Podatek ma miejsce, jeśli roczny dochód przekracza 30 tysięcy złotych. Taki limit jest łatwy do przekroczenia, zwłaszcza przy corocznej waloryzacji świadczeń oraz wypłacie dodatkowych środków, takich jak trzynasta i czternasta emerytura.

W praktyce seniorzy, którzy przekroczą kwotę rocznych dochodów na poziomie 30 tys. zł, muszą od nadwyżki odprowadzić 12 proc. podatku. A jeśli ich roczny dochód przekroczy 120 tysięcy złotych, jest to aż 32 proc. Istnieje jednak sposób, by uniknąć potrącania podatku. Należy złożyć do ZUS wniosek EPD-21. Dokument pozwala na wypłatę pełnej kwoty bez pomniejszania jej o zaliczki na podatek dochodowy. To oznacza, że seniorzy mogą otrzymać więcej pieniędzy. Szacuje się, że w ciągu roku to oszczędność o dodatkowe 400 zł. Nie trzeba czekać na zwrot podatku przy rozliczeniu rocznym, bo pieniądze zostają u świadczeniobiorcy od razu. Jest tylko jeden warunek - wniosek trzeba złożyć samodzielnie, nawet jeśli dochód jest niski.

Kto może złożyć wniosek EPD-21?

W teorii może to zrobić każdy emeryt, niemniej z oszczędności skorzystają tylko ci seniorzy, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł. Z możliwości rezygnacji z zaliczek podatkowych najbardziej skorzystają osoby z najniższymi świadczeniami. Najniższa emerytura w 2025 roku to 1878,91 zł brutto. Jak łatwo więc obliczyć, jeżeli emeryt otrzymuje więcej niż 2186,50 zł (plus 13. i 14. emerytura), to przekracza już limit.

Ile może wynosić emerytura brutto, by zmieścić się w limicie? Jeżeli na przykład ktoś ma 2100 zł brutto miesięcznie emerytury, to rocznie otrzymuje 25200 zł z samej emerytury. Razem z 13. i 14. emeryturą (1878,91 + 1878,91 zł) daje to maksymalnie 28957,82 zł. Czyli taka osoba mieści się w limicie 30 tys. zł i spokojnie może złożyć wniosek EPD-21.

Co jakiś czas w rządzie poruszany jest postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł rocznie. To pozwoliłoby większej liczbie emerytów i rencistów na skorzystanie z wniosku EPD‑21. W praktyce nawet osoby z emeryturą rzędu 4000 zł brutto mogłyby uniknąć poboru zaliczek podatkowych. Niestety na razie nic nie wskazuje na to, aby kwota wolna od podatku została zwiększona i limit 30 tys. zł zostanie utrzymany.

Jak złożyć wniosek EPD-21 w ZUS?

Emeryci, którzy zdecydują się na złożenie wniosku EPD-21, mogą to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS. Istnieje również możliwość wysłania wniosku listownie oraz elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS. Oczywiście wnioski i oświadczenia podatkowe można pobrać w każdej placówce ZUS lub ze strony internetowej zus.pl.

Warto wiedzieć, że złożenie wniosku EPD‑21 teraz, pod koniec 2025 roku, nie oznacza, że nasza emerytura będzie wyższa o 400 zł. To kwota w kontekście całorocznego działania formularza. Jako że minęło już osiem miesięcy roku, to jeśli ktoś nie złożył wniosku EPD‑21 wcześniej, to zaliczki podatkowe były potrącane od stycznia. Dlatego też ewentualna korzyść będzie niższa w tym roku, niemniej warto złożyć wniosek, aby uniknąć kolejnych potrąceń w 2026 roku.

