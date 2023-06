Rzecznik rządu odniósł się do wypadku z udziałem rządowej kolumny, który miał miejsce w niedzielę ok. godz. 15 w Czajkach na Podlasiu. Piotr Müller był pytany m.in. o film opublikowany przez posłankę Koalicji Obywatelskiej Agnieszkę Pomaskę, przedstawiający rzekomo przejazd formacji z politykami partii rządzącej.

- Po pierwsze to nagranie nie dotyczy wczorajszego wydarzenia. Druga rzecz, to w tym miejscu trzeba złożyć wyrazy ubolewania wobec tych, którzy są ofiarami tego wypadku, czyli policjantów, którzy są teraz hospitalizowani- powiedział w poniedziałek na konferencji rzecznik rządu Piotr Müller.

Piotr Müller: Kolumną podróżował premier Morawiecki

Rzecznik potwierdził jednocześnie doniesienia o tym, że kolumną podróżował premier Mateusz Morawiecki. Müller podkreślił, że w niedzielę policja informowała o przebiegu wypadku. - W związku z tym macie państwo obraz tej sytuacji i więcej w tym zakresie trudno dodać - powiedział.

- Niektórzy politycy opozycji może będą chcieli tę kwestię wykorzystać do swoich celów politycznych, ale to już zostawiam ocenie tych, którzy obserwują i komentują politykę - stwierdził.

Piotr Müller został również zapytany o to, czy zawsze kolumna musi poruszać się na sygnałach i z dość dużą prędkością. - Standardowym działaniem jest to, że kolumny, które jadą z prezydentem czy premierem są kolumnami - w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym - bo inaczej oznaczałoby to, że ta kolumna może być przerwana przez inny pojazd i dlatego jeżdżą w kolumnie oznaczonej sygnałem dźwiękowym - wyjaśnił.

- Policja przedstawiła informację, że drugi samochód z przeciwległego pasa ruchu zjechał na pas, którym prawidłowo poruszała się oznaczona kolumna. To są fakty - dodał.

Wypadek rządowej kolumny. Ranne zostały cztery osoby

Wypadek miał miejsce w niedzielę ok. godz. 15 w Czajkach na Podlasiu. Policja poinformowała, że w radiowóz, który zamykał kolumnę rządowych pojazdów, czołowo wjechała mazda. "Nic nie wskazuje na umyślne działanie - kierująca mazdą, jadąc z przeciwnego kierunku, straciła panowanie nad swoim samochodem" - przekazano w komunikacie policji.

W zdarzeniu obrażenia odniosły cztery osoby. Poszkodowanych zostało dwóch policjantów i dwie osoby z mazdy.

