Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nowe informacje w sprawie kierowcy

Adam Gaafar

Adam Gaafar

Polski kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku autokaru na Węgrzech spędzi w tamtejszym areszcie kolejne trzy miesiące - zdecydował sąd. Mężczyzna odmówił złożenia wyjaśnień - ujawnia w najnowszym komunikacie Prokuratura Okręgowa w Krośnie, opisując szczegóły śledztwa.

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech
Wypadek polskiego autokaru na WęgrzechZOLTAN MATHE / MTIAFP

W skrócie

  • Węgierski sąd podjął decyzję o kolejnym trzymiesięcznym przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec kierowcy polskiego autokaru, który brał udział w sierpniowej katastrofie.
  • Do krośnieńskiej prokuratury wpływają tłumaczone materiały z czynności prowadzonych przez węgierskie organy śledcze, a kierowca odmówił złożenia wyjaśnień.
  • W wypadku autokaru na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali, a pozostali pasażerowie odnieśli lżejsze obrażenia.
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Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk przekazała, że decyzję o przedłużeniu aresztu podjął sąd na Węgrzech w środę 16 września. Dodała, że postanowienie jest nieprawomocne. Zgodnie z decyzją kierowca autokaru pozostanie w areszcie do 18 grudnia.

Kolendowska-Matejczuk poinformowała również, że do prokuratury w Krośnie "sukcesywnie wpływają materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgierskiej". Dokumenty są na bieżąco tłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka węgierskiego.

Wypadek polskiego autokaru. Węgierski sąd przedłużył areszt dla kierowcy

- Do tutejszej prokuratury wpłynął m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie - poinformowała w komunikacie Kolendowska-Matejczuk.

W sierpniu Sąd Rejonowy w Miszkolcu zastosował wobec kierowcy tymczasowy areszt na miesiąc. Rzecznik prokuratury regionu Borsod-Abaúj-Zemplén Tamás Barkó informował wówczas PAP, że według dotychczasowych ustaleń do wypadku doszło prawdopodobnie wskutek zaśnięcia kierowcy za kierownicą.

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W oświadczeniu węgierska prokuratura podała, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, a autokar zjechał przez pas awaryjny na skarpę i przewrócił się na bok. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób

Do katastrofy doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezőkeresztes w północno-wschodnich Węgrzech.

Autokarem wracało z pielgrzymki do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie 59 obywateli Polski - 57 pasażerów i dwóch kierowców.

W wypadku zginęło 12 osób, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali, a pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Wszystkie ofiary śmiertelne były dorosłymi mieszkańcami woj. podkarpackiego.

Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia, a dwie osoby z woj. małopolskiego.

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