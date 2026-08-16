W skrócie Minister infrastruktury zarządził dodatkowe kontrole firm przewozowych i autobusów po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

W wypadku autokaru na autostradzie M3 na Węgrzech zginęło 12 polskich obywateli, a 7 jest w stanie bardzo ciężkim.

Podróżujący autokarem byli pielgrzymami z Podkarpacia wracającymi z Medjugorie, a osoby poszkodowane przewieziono do szpitali.

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"Jestem po rozmowach z GITD i czekam na wyniki kontroli przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. Nie ma zgody na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa" - napisał na platformie X szef Ministerstwa Infrastruktury Dariusz Klimczak.

Zaznaczył również, że mimo trwających na bieżąco wzmożonych kontroli autobusów minister zlecił Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego wzmocnione kontrole firm przewozowych i autokarów, szczególnie uwzględniając stan techniczny pojazdów, czas pracy i odpoczynku kierowcy oraz sposobu przewożenia pasażerów.

Minister złożył również kondolencję rodzinom i bliskim ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. "Składam im wyrazy głębokiego współczucia. Myślami jestem także z osobami poszkodowanymi i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia" - napisał.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 osób

O zdarzeniu na autostradzie M3 poinformował jako pierwszy w portalu społecznościowym premier Węgier Peter Magyar. W oświadczeniu węgierska policja podała, że autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier, a do wypadku doszło około godz. 1 w nocy w okolicy miejscowości Mezokeresztes.

Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli. 12 z nich zginęło, siedmioro kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 40 osób odniosło lekkie obrażenia.

Jak potwierdziła Interia w firmie przewozowej, której autokar uległ wypadkowi, pojazdem podróżowali podkarpaccy pielgrzymi wracający z Medjugorie. Pielgrzymkę obsługiwała firma z Podkarpacia.

Na miejsce już w nocy udał się przedstawiciel firmy. - Na razie nie znamy szczegółów, wiemy tyle, że ludzi rozwieziono po okolicznych szpitalach, a kierowcy są przesłuchiwani - usłyszeliśmy w biurze firmy. Z kolei polsatnews.pl ustalił, że na miejsce dotarł już autokar zastępczy, który przetransportuje do Polski uczestników tragicznego wypadku.

MSZ podał, że ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku autokarowego: +36 20 472 9502.



