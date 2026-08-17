W skrócie Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Zdrowia wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej udali się do czterech szpitali na Węgrzech, gdzie przebywają ranni Polacy.

Na miejscu konsultowane są przypadki poszkodowanych pod kątem możliwości ich transportu do Polski. Dodatkowo trwają uzgodnienia dotyczące kwestii logistycznych ewentualnego transportu.

W wyniku niedzielnego wypadku na autostradzie M3 na wschodzie Węgier zginęło 12 pielgrzymów wracających do Polski z Medziugorie. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Krośnie.

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"Zakończyło się pierwsze spotkanie w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Budapeszcie. Jutro (w poniedziałek - red.) od godziny 6 rano odwiedzamy wszystkie szpitale, w których przebywają poszkodowani w wypadku na Węgrzech" - poinformowało w nocy z niedzieli na poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W spotkaniu udział wzięli m.in. wiceminister MSZ Wojciech Zajączkowski i wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk, pracownicy ambasady, konsulowie oraz zespół medyków.

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Służby jadą na miejsce

Z informacji przesłanej mediom wynika, że zespół najpierw uda się do placówek w Eger i Debreczynie. - Razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju - powiedziała na opublikowanym w mediach społecznościowym nagraniu Katarzyna Kacperczyk.

- Uzgadniamy też kwestie logistyczne, które dotyczyłyby transportu tych poszkodowanych do kraju - dodała.

Wojciech Zajączkowski wytłumaczył z kolei, że w tym czasie zespół wsparcia konsularnego będzie prowadził działalność informacyjną poprzez infolinię oraz zapewni ciągłość funkcjonowania ambasady, "zwłaszcza wydziału konsularnego".

- Konsulowie z jednej strony udadzą się do szpitali z nami, z drugiej strony część z nich będzie musiała udać się na odpoczynek po prawie 20-godzinnej nieprzerwanej pracy - wytłumaczył.

Resort spraw zagranicznych podkreślił w komunikacie, że wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Zespołem Pomocy Humanitarno-Medycznej działają "ramie w ramię przez całą dobę, aby zapewnić wsparcie wszystkim potrzebującym".

Pielgrzymi wracali z Medziugorie, 12 osób nie żyje

Przypomnijmy, że samolot z zespołem pomocy humanitarno-medycznej wyleciał do Budapesztu o godz. 20 w niedzielę. Na Węgry wysłany został m.in. anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz trzech ratowników medycznych.

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z pielgrzymami wracającymi do Polski z Medziugorie w Bośni i Hercegowinie, zjechał ze swojego pasa ruchu, wpadł do rowu i dachował.

Autokarem podróżowało 59 osób. 12 nie żyje, a 10 innych jest w stanie krytycznym. Pozostali odnieśli lekkie obrażenia. Śledczy ustalili wstępnie, że kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą.

Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Krośnie. "Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi MSZ" - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.

Dodajmy, że bliscy poszkodowanych mogą skorzystać ze specjalnej infolinii uruchomionej przez Ambasadę RP w Budapeszcie: +36 20 472 9502.



