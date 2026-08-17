Wypadek pielgrzymów na Węgrzech. Polscy specjaliści ruszyli do rannych

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Zespół pomocy humanitarno-medycznej wyruszył do czterech szpitali na Węgrzech, gdzie przebywają ranni Polacy - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na miejscu specjaliści będą konsultować każdy przypadek i oceniać ewentualną możliwość transportu poszkodowanych do Polski. W wyniku niedzielnego wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medziugorie.

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Wiceminister Katarzyna Kacperczyk przy flagach, obok zdjęcie z lotu ptaka akcji ratunkowej przy autokarze na Węgrzech.
Węgry: Polski zespół pomocy humanitarno-medycznej uda się do czterech szpitali, w których przebywają ranni Polacy (na zdjęciu: wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk)ZOLTAN MATHE/AFP / Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Zdrowia wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej udali się do czterech szpitali na Węgrzech, gdzie przebywają ranni Polacy.
  • Na miejscu konsultowane są przypadki poszkodowanych pod kątem możliwości ich transportu do Polski. Dodatkowo trwają uzgodnienia dotyczące kwestii logistycznych ewentualnego transportu.
  • W wyniku niedzielnego wypadku na autostradzie M3 na wschodzie Węgier zginęło 12 pielgrzymów wracających do Polski z Medziugorie. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Krośnie.
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"Zakończyło się pierwsze spotkanie w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Budapeszcie. Jutro (w poniedziałek - red.) od godziny 6 rano odwiedzamy wszystkie szpitale, w których przebywają poszkodowani w wypadku na Węgrzech" - poinformowało w nocy z niedzieli na poniedziałek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W spotkaniu udział wzięli m.in. wiceminister MSZ Wojciech Zajączkowski i wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk, pracownicy ambasady, konsulowie oraz zespół medyków.

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Z informacji przesłanej mediom wynika, że zespół najpierw uda się do placówek w Eger i Debreczynie. - Razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju - powiedziała na opublikowanym w mediach społecznościowym nagraniu Katarzyna Kacperczyk.

- Uzgadniamy też kwestie logistyczne, które dotyczyłyby transportu tych poszkodowanych do kraju - dodała.

Wojciech Zajączkowski wytłumaczył z kolei, że w tym czasie zespół wsparcia konsularnego będzie prowadził działalność informacyjną poprzez infolinię oraz zapewni ciągłość funkcjonowania ambasady, "zwłaszcza wydziału konsularnego".

- Konsulowie z jednej strony udadzą się do szpitali z nami, z drugiej strony część z nich będzie musiała udać się na odpoczynek po prawie 20-godzinnej nieprzerwanej pracy - wytłumaczył.

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Resort spraw zagranicznych podkreślił w komunikacie, że wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Zespołem Pomocy Humanitarno-Medycznej działają "ramie w ramię przez całą dobę, aby zapewnić wsparcie wszystkim potrzebującym".

Pielgrzymi wracali z Medziugorie, 12 osób nie żyje

Przypomnijmy, że samolot z zespołem pomocy humanitarno-medycznej wyleciał do Budapesztu o godz. 20 w niedzielę. Na Węgry wysłany został m.in. anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz trzech ratowników medycznych.

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z pielgrzymami wracającymi do PolskiMedziugorie w Bośni i Hercegowinie, zjechał ze swojego pasa ruchu, wpadł do rowu i dachował.

Autokarem podróżowało 59 osób. 12 nie żyje, a 10 innych jest w stanie krytycznym. Pozostali odnieśli lekkie obrażenia. Śledczy ustalili wstępnie, że kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą.

Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Krośnie. "Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi MSZ" - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.

Dodajmy, że bliscy poszkodowanych mogą skorzystać ze specjalnej infolinii uruchomionej przez Ambasadę RP w Budapeszcie: +36 20 472 9502.

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