Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Nowe informacje ws. Pauliny K.

20-letnia Paulina K. została przesłuchana - poinformowała prokuratura. 20-latka to dziewczyna podejrzanego o spowodowanie wypadku na Trasie Łazienkowskiej Łukasza Ż. Na rozmowę z kobietą śledczy czekali tygodniami, bo jej stan zdrowia po wypadku nie pozwalał na przesłuchanie. Prokuratorzy nie ujawniają jednak szczegółów, bo nie chcą, by jakiekolwiek informacje trafiły do Ż. Ten czeka w Niemczech na ekstradycję.