Wypadek na moście Dębnickim w Krakowie. Policja dotarła do świadka

Do tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie doszło w połowie lipca. Rozpędzone żółte renault , które uchwycił miejski monitoring, uderzył w słupki rozłożone na remontowanej trasie, wpadł w poślizg, po czym stoczył się i uderzył w wał przeciwpowodziowy na Bulwarze Czerwieńskim . Na miejscu zginęli wszyscy pasażerowie pojazdu, wraz z kierowcą. Okazał się nim Patryk P. - syn lokalnej celebrytki.

Sekundę przed zdarzeniem na jezdnię w alejach Trzech Wieszczów próbował wkroczyć pieszy, jednak w ostatniej chwili - widząc pędzące renault - postanowił się wycofać. Okazuje się, że był to obywatel Wielkiej Brytanii, mieszkaniec Birmingham. W lipcu przyjechał on do Polski jako turysta najprawdopodobniej na kilka dni.