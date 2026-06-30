W skrócie Na obwodnicy Trójmiasta miał miejsce wypadek z udziałem trzech samochodów osobowych i jednego ciężarowego, w którym jedna osoba została ranna.

Na trasie S7 w miejscowości Stare Żdżary doszło do pożaru naczepy tira, która spłonęła niemal całkowicie.

W obu miejscach zdarzeń występują utrudnienia w ruchu drogowym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do zderzenia czterech pojazdów doszło chwilę przed godziną 15 na al. Kazimierza Jagiellończyka na wysokości Szadółek w kierunku Łodzi - poinformowała Interię oficer prasowa KMP w Gdańsku.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 32-letni mężczyzna kierujący samochodem Peugot nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go samochodu. - W wyniku zdarzenia ranna została pasażerka jednego z samochodów osobowych marki Lexus, która została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego - przekazała oficer prasowa.

32-letni sprawca wypadku został przebadany na obecność alkoholu we krwi. W momencie zdarzenia był on trzeźwy. Policja poinformowała, że w sprawie prowadzone będzie dochodzenie, a zgromadzony materiał dowodowy trafi do sądu.

Na miejscu zdarzenia nadal trwają czynności z udziałem policji, a droga jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się jednym pasem.

Niebezpieczne zdarzenie na S7. Przyczepa tira stanęła w ogniu

Do groźnego incydentu doszło również na drodze S7 w okolicach miejscowości Stare Żdżary w województwie mazowieckim. Około 16.20 policja otrzymała wiadomość o palącej się tam naczepie tira.

- Kierowca jadący w kierunku Radomia zobaczył w pewnym momencie, że naczepa się pali. Zatrzymał pojazd, zdążył odczepić ciągnik od naczepy, odjechał nim dalej. Udało mu się uratować ciągnik - przekazała Interii mł. asp. Magdalena Zawadzka-Miros z KPP w Białobrzegach.

Oficer prasowa poinformowała, że na naczepie przewożone było wyposażenie sklepów, "materiały, które łatwo się paliły". - Naczepa spłonęła praktycznie w całości - dodała.

Na miejscu panują utrudnienia. Początkowo droga była zamknięta, a policja wprowadziła objazdy. Obecnie odblokowany został jeden, lewy pas ruchu.





Rośnie poparcie dla Nawrockiego. Domański w ''Graffiti'' o przyczynie: Prawdopodobnie niepotrzebne napięcie w relacjach z Ukrainą Polsat News