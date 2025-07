Wypadek na A1. Nowy ruch prokuratury wobec Sebastiana M.

"W ubiegłym tygodniu - 10 lipca 2025 roku - prokurator I Wydziału Śledczego skierował do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. , podejrzanemu o spowodowanie we wrześniu 2023 roku wypadku drogowego na autostradzie A1" - poinformowała we wtorek prok. Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i wyjechał z Polski. Najpierw udał się do Niemiec, a następnie przez Turcję do Zjednoczonych Emiratów Arabskich . Wydano za nim list gończy i czerwoną notę Interpolu.

Jeszcze tego samego miesiąca mężczyzna został przewieziony do Polski. Sebastian M. usłyszał zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, a następnie został przetransportowany do jednego z aresztów na Śląsku. Podejrzany nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.