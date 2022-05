Wypadek autobusu wycieczkowego z dziećmi. Są ranni

O godzinie 8 rano na drodze z Rzeszowa do Zakopanego doszło do wypadku autokaru szkolnego. W wyniku zdarzenia ucierpiały cztery osoby, które przewieziono do szpitala. Poszkodowani nie odnieśli cięższych obrażeń, ich stan jest dobry.

Zdjęcie Wypadek autobusu wycieczkowego z dziećmi w Małopolsce / Policja Małopolska / Policja