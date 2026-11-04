Wyniki wyborów USA, polscy politycy reagują. "Jasny sygnał"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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Wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych wywołały komentarze na polskiej scenie politycznej. "Polska będzie kontynuować dobrą współpracę z USA, bo jest to nasz sojusznik, a kooperacja jest w naszym wspólnym interesie" - pisze prezydencki minister Marcin Przydacz. "Czapki z głów! Ameryka odrzuciła MAGA, pobłażliwość wobec Kremla, czerwony dywan dla Putina i polityczne wsparcie Muska dla niemieckiej AfD" - napisał europoseł KO Dariusz Joński.

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Sikorski i Przydacz w garniturach na tle tłumu z amerykańskimi flagami podczas wyborów w USA.
Wybory połówkowe w USA. Polscy politycy komentują wynikiKotaro Numata/Associated Press/Marysia Zawada/REPORTER/Wojciech OlkusniEast News

W skrócie

  • Amerykanie wybrali nową większość w obu izbach Kongresu, odsuwając Republikanów od władzy w Senacie oraz Izbie Reprezentantów.
  • Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przypomniał swój archiwalny wpis do Elona Muska, komentując tym samym wynik wyborów.
  • Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz podkreślił, że Polska będzie kontynuować współpracę z USA niezależnie od wyniku wyborów.
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Marcin Przydacz zaznaczył, wyniki wyborów nie powinny wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie.

"Zgodnie z przewidywaniami w wyborach połówkowych w USA wyborcy zdecydowali o zmianie. Wcześniej wygrywali republikanie, dziś demokraci.Polska będzie kontynuować dobrą współpracę z USA, bo jest to nasz sojusznik, a kooperacja jest w naszym wspólnym interesie. O tym, kto sprawuje władzę w ich legislatywie czy egzekutywie - decydują Amerykanie" - napisał szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

W dalszej części wpisu Przydacz odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce. Wyniki wyborów za oceanem potraktował jako ostrzeżenie dla obecnie rządzących.

"Ale ta sytuacja to memento dla D. Tuska i jego ludzi. Żadna władza nie trwa wiecznie. Po jednej ekipie, przychodzi inna. A państwo musi trwać i prawo musi być przestrzegane. Przyjdzie taki moment, kiedy i w polskim Sejmie wyborcy zdecydują o zmianie. I może to być już całkiem niedługo" - stwierdził.

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Radosław Sikorski skomentował wybory w USA. "Widzisz, wielki człowieku"

Minister spraw zagranicznych jako komentarz udostępnił swój wpis z czerwca 2025 roku, skierowany do Elona Muska. "See, big man, politics is harder than you thought" - napisał wówczas Sikorski. W tłumaczeniu: "Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza, niż ci się wydawało".

Wpis nawiązywał do wcześniejszej wymiany zdań między szefem MSZ a miliarderem. W marcu 2025 roku Musk, odpowiadając Sikorskiemu w mediach społecznościowych, napisał: "Milcz, mały człowieczku".

Polski minister odpowiedział na tę zaczepkę kilka miesięcy później, w czerwcu, w trakcie publicznego sporu między Donaldem Trumpem a właścicielem platformy X. Teraz, udostępniając archiwalny wpis, Sikorski ponownie nawiązał do tamtej wymiany zdań w kontekście wyników wyborów w USA.

Wymowny komentarz zamieścił także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zestawił on cechy i zachowania, które - jego zdaniem - łączą polityczne doświadczenia w Polsce i Stanach ZjednoczonychPośrednio uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego.

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"Skąd ja to znam? Arogancja. Buta. Nieuzasadniona pewność siebie. Brak szacunku dla kobiet (a to popchnę jakąś dwojga nazwisk, a to zakpię prymitywnie). Dziwna przeszłość. Instrumentalne traktowanie dziennikarzy. Pieniądze za spotkania. Transakcyjne wykorzystywanie funkcji. Uwielbienie dla faszyzujących polityków. I wtedy zostaje bezradne: VETO" - napisał Czarzasty.

Wybory połówkowe w USA. Politycy KO i Lewicy komentują zwycięstwo demokratów

Do wyników wyborów odniosła się również Katarzyna Kotula. Posłanka Lewicy zwróciła uwagę przede wszystkim na rozstrzygnięcia w Teksasie, gdzie demokraci odnieśli dwa ważne zwycięstwa.

"Wygrana Talarico z Paxtonem to jedno, ale Gina Hinojosa wygrała wyścig o fotel gubernatora dla demsów pierwszy raz od 1990 roku!" - napisała.

James Talarico pokonał republikanina Kena Paxtona w wyborach do Senatu, natomiast Gina Hinojosa zwyciężyła w wyścigu o urząd gubernatora Teksasu, pokonując urzędującego Grega Abbotta. Jej wygrana zakończyła wieloletnią dominację republikanów w wyborach gubernatorskich w tym stanie.

Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński skomentował wyniki w szerszym, międzynarodowym kontekście. W swoim wpisie nawiązał do polityki Donalda Trumpa wobec Rosji oraz jego relacji z Elonem Muskiem.

"Czapki z głów! Ameryka odrzuciła MAGA, pobłażliwość wobec Kremla, czerwony dywan dla Putina i polityczne wsparcie Muska dla niemieckiej AfD" - napisał Joński.

Głos zabrał także poseł Lewicy Tomasz Trela. Polityk określił wynik wyborów jako "przytłaczające zwycięstwo demokratów".

"Amerykanie nie tylko dali Partii Demokratycznej większość w Izbie Reprezentantów i Senacie, swoją decyzją wysłali jasny sygnał, że odrzucają Trumpa i jego politykę. Wybór między demokracją a trumpizmem jest oczywisty" - ocenił.

Zwycięstwo demokratów oznacza przejęcie kontroli nad obiema izbami Kongresu. To istotna zmiana dla prezydenta Donalda Trumpa, którego ugrupowanie dotychczas dysponowało większością zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Nowy układ sił może utrudnić administracji realizację jej politycznych planów w drugiej połowie kadencji.

Wyniki wyborów w USA. Politycy w Polsce zabrali głos

Do wyników amerykańskiego głosowania odniósł się również europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Polityk określił rozstrzygnięcia jako "demokratyczne tsunami" i zwrócił uwagę na skalę zwycięstwa demokratów.

"Demokratyczne Tsunami przechodzi przez USA w wyborczą noc. Demokraci przejmują kontrolę nad Kongresem, co jest mniejszą sensacją, ale też nad Senatem, rozmiary zwycięstwa przerastają najbardziej optymistyczne dla nich scenariusze. Są takie stany jak Teksas, w którym republikanie przegrywają pierwszy raz od lat 80-tych XX wieku! Będziemy mieli dużo czasu na analizę tej klęski Trumpa również w kontekście polskim" - napisał Brejza.

Krytyczny komentarz do wyników wyborów zamieścił Robert Winnicki związany z Konfederacją. Polityk ocenił, że porażka republikanów jest konsekwencją działań Donalda Trumpa i jego politycznego stylu.

"Trumpizm kończy się dla republikanów totalną katastrofą. Przegrywają Izbę Reprezentantów, przegrywają Senat, przegrywają wybory na gubernatorów w tradycyjnie republikańskich stanach, takich jak "perła w koronie", czyli Texas. Pajacowanie, wszczynanie wojen zamiast ich kończenia, klęski na polu gospodarczym, budowanie fortuny własnej rodziny - Trump zbiera żniwo wszystkich swoich działań" - napisał Winnicki.

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