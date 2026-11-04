W skrócie Amerykanie wybrali nową większość w obu izbach Kongresu, odsuwając Republikanów od władzy w Senacie oraz Izbie Reprezentantów.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przypomniał swój archiwalny wpis do Elona Muska, komentując tym samym wynik wyborów.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz podkreślił, że Polska będzie kontynuować współpracę z USA niezależnie od wyniku wyborów.

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Marcin Przydacz zaznaczył, wyniki wyborów nie powinny wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie.

"Zgodnie z przewidywaniami w wyborach połówkowych w USA wyborcy zdecydowali o zmianie. Wcześniej wygrywali republikanie, dziś demokraci.Polska będzie kontynuować dobrą współpracę z USA, bo jest to nasz sojusznik, a kooperacja jest w naszym wspólnym interesie. O tym, kto sprawuje władzę w ich legislatywie czy egzekutywie - decydują Amerykanie" - napisał szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

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W dalszej części wpisu Przydacz odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce. Wyniki wyborów za oceanem potraktował jako ostrzeżenie dla obecnie rządzących.

"Ale ta sytuacja to memento dla D. Tuska i jego ludzi. Żadna władza nie trwa wiecznie. Po jednej ekipie, przychodzi inna. A państwo musi trwać i prawo musi być przestrzegane. Przyjdzie taki moment, kiedy i w polskim Sejmie wyborcy zdecydują o zmianie. I może to być już całkiem niedługo" - stwierdził.

Radosław Sikorski skomentował wybory w USA. "Widzisz, wielki człowieku"

Minister spraw zagranicznych jako komentarz udostępnił swój wpis z czerwca 2025 roku, skierowany do Elona Muska. "See, big man, politics is harder than you thought" - napisał wówczas Sikorski. W tłumaczeniu: "Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza, niż ci się wydawało".

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Wpis nawiązywał do wcześniejszej wymiany zdań między szefem MSZ a miliarderem. W marcu 2025 roku Musk, odpowiadając Sikorskiemu w mediach społecznościowych, napisał: "Milcz, mały człowieczku".

Polski minister odpowiedział na tę zaczepkę kilka miesięcy później, w czerwcu, w trakcie publicznego sporu między Donaldem Trumpem a właścicielem platformy X. Teraz, udostępniając archiwalny wpis, Sikorski ponownie nawiązał do tamtej wymiany zdań w kontekście wyników wyborów w USA.

Wymowny komentarz zamieścił także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zestawił on cechy i zachowania, które - jego zdaniem - łączą polityczne doświadczenia w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Pośrednio uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego.

"Skąd ja to znam? Arogancja. Buta. Nieuzasadniona pewność siebie. Brak szacunku dla kobiet (a to popchnę jakąś dwojga nazwisk, a to zakpię prymitywnie). Dziwna przeszłość. Instrumentalne traktowanie dziennikarzy. Pieniądze za spotkania. Transakcyjne wykorzystywanie funkcji. Uwielbienie dla faszyzujących polityków. I wtedy zostaje bezradne: VETO" - napisał Czarzasty.

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Wybory połówkowe w USA. Politycy KO i Lewicy komentują zwycięstwo demokratów

Do wyników wyborów odniosła się również Katarzyna Kotula. Posłanka Lewicy zwróciła uwagę przede wszystkim na rozstrzygnięcia w Teksasie, gdzie demokraci odnieśli dwa ważne zwycięstwa.

"Wygrana Talarico z Paxtonem to jedno, ale Gina Hinojosa wygrała wyścig o fotel gubernatora dla demsów pierwszy raz od 1990 roku!" - napisała.

James Talarico pokonał republikanina Kena Paxtona w wyborach do Senatu, natomiast Gina Hinojosa zwyciężyła w wyścigu o urząd gubernatora Teksasu, pokonując urzędującego Grega Abbotta. Jej wygrana zakończyła wieloletnią dominację republikanów w wyborach gubernatorskich w tym stanie.

Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński skomentował wyniki w szerszym, międzynarodowym kontekście. W swoim wpisie nawiązał do polityki Donalda Trumpa wobec Rosji oraz jego relacji z Elonem Muskiem.

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"Czapki z głów! Ameryka odrzuciła MAGA, pobłażliwość wobec Kremla, czerwony dywan dla Putina i polityczne wsparcie Muska dla niemieckiej AfD" - napisał Joński.

Głos zabrał także poseł Lewicy Tomasz Trela. Polityk określił wynik wyborów jako "przytłaczające zwycięstwo demokratów".

"Amerykanie nie tylko dali Partii Demokratycznej większość w Izbie Reprezentantów i Senacie, swoją decyzją wysłali jasny sygnał, że odrzucają Trumpa i jego politykę. Wybór między demokracją a trumpizmem jest oczywisty" - ocenił.

Zwycięstwo demokratów oznacza przejęcie kontroli nad obiema izbami Kongresu. To istotna zmiana dla prezydenta Donalda Trumpa, którego ugrupowanie dotychczas dysponowało większością zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Nowy układ sił może utrudnić administracji realizację jej politycznych planów w drugiej połowie kadencji.

Wyniki wyborów w USA. Politycy w Polsce zabrali głos

Do wyników amerykańskiego głosowania odniósł się również europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Polityk określił rozstrzygnięcia jako "demokratyczne tsunami" i zwrócił uwagę na skalę zwycięstwa demokratów.

"Demokratyczne Tsunami przechodzi przez USA w wyborczą noc. Demokraci przejmują kontrolę nad Kongresem, co jest mniejszą sensacją, ale też nad Senatem, rozmiary zwycięstwa przerastają najbardziej optymistyczne dla nich scenariusze. Są takie stany jak Teksas, w którym republikanie przegrywają pierwszy raz od lat 80-tych XX wieku! Będziemy mieli dużo czasu na analizę tej klęski Trumpa również w kontekście polskim" - napisał Brejza.

Krytyczny komentarz do wyników wyborów zamieścił Robert Winnicki związany z Konfederacją. Polityk ocenił, że porażka republikanów jest konsekwencją działań Donalda Trumpa i jego politycznego stylu.

"Trumpizm kończy się dla republikanów totalną katastrofą. Przegrywają Izbę Reprezentantów, przegrywają Senat, przegrywają wybory na gubernatorów w tradycyjnie republikańskich stanach, takich jak "perła w koronie", czyli Texas. Pajacowanie, wszczynanie wojen zamiast ich kończenia, klęski na polu gospodarczym, budowanie fortuny własnej rodziny - Trump zbiera żniwo wszystkich swoich działań" - napisał Winnicki.



