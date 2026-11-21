Spis treści: Najem prywatny a VAT. Kiedy właściciel musi wystawić fakturę? Od kiedy wynajmujący muszą korzystać z KSeF? Jak będzie działał KSeF od 2027 roku? Perspektywa wynajmujących

Najem prywatny a VAT. Kiedy właściciel musi wystawić fakturę?

Wielu właścicieli nieruchomości traktuje wynajem jako dodatkowe źródło dochodu, które nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tymczasem z punktu widzenia podatku VAT sytuacja wygląda inaczej, ponieważ zgodnie z przepisami zarobkowy wynajem może stanowić działalność gospodarczą. Nawet jeśli właściciel nie ma zarejestrowanej żadnej firmy.

Nie oznacza to jednocześnie automatycznie konieczności naliczania podatku VAT od czynszu. Istnieje bowiem szereg zwolnień, a w przypadku wynajmu lokali na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, zastosowanie ma zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. To nie obowiązuje, kiedy nieruchomość jest wynajmowana na cele użytkowe, na przykład z przeznaczeniem na biuro.

Znaczenie w perspektywie podatku ma również status najemcy. Ministerstwo Finansów wskazuje bowiem, że w przypadku najmu dokonywanego przez osobę fizyczną na rzecz innej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT nawet na żądanie najemcy. Wynajmujący może to zrobić dobrowolnie.

Inaczej jest w przypadku wynajmu na cele użytkowe przedsiębiorcy przez osobę fizyczną korzystającą ze zwolnienia podmiotowego VAT. W takiej sytuacji wynajmujący ma obowiązek wystawić fakturę, jeżeli najemca zgłosi takie żądanie. To właśnie w tym ostatnim przypadku może pojawić się konieczność korzystania z KSeF i uzyskania numeru NIP.

Od kiedy wynajmujący muszą korzystać z KSeF?

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur wprowadzany jest etapami. Od 1 lutego 2026 roku objął największe przedsiębiorstwa, których wartość sprzedaży wraz z VAT przekroczyła w 2024 roku 200 mln zł. Z kolei od 1 kwietnia obowiązek wystawiania faktur w systemie KSeF objął pozostałych płatników, otwiera się w nowym oknie, z wyjątkiem najmniejszych podmiotów korzystających z przejściowego ułatwienia.

Do końca 2026 roku podatnicy, których łączna wartość sprzedaży brutto, udokumentowana fakturami wystawionymi w danym miesiącu, nie przekracza 10 tys. zł, mogą nadal wystawiać faktury papierowe lub elektroniczne poza KSeF. Natomiast od 1 stycznia 2027 roku również ta grupa zostanie objęta obowiązkiem korzystania z systemu. Limit 10 tys. zł dotyczy łącznej sprzedaży. Dlatego też, jeśli wynajmujący wystawia faktury kilku firmom, należy uwzględnić ich łączną wartość.

Zmiany dotyczą też osób, które wynajmują nieruchomość wspólnie z innymi właścicielami. Jak czytamy w Business Insider, potwierdza to indywidualna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z początku listopada. Ten podał przykład trzech osób fizycznych, które wynajmowały lokal firmie i każda posiadała 1/3 nieruchomości. W umowie najmu wskazano jednak tylko jedną osobę jako pełnomocnika odpowiedzialnego za pobieranie czynszu.

Dyrektor KIS uznał, że upoważnienie jednej osoby nie oznacza, że staje się on jedynym usługodawcą. Dlatego też każdy ze współwłaścicieli jest podatnikiem VAT w zakresie przypadającej na niego części usługi najmu. W konsekwencji każdy właściciel powinien wystawić fakturę dokumentującą jego udział w czynszu.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nie oznacza, że każdy właściciel mieszkania wynajmowanego prywatnie będzie musiał od 2027 r. korzystać z KSeF. Oznacza natomiast, że osoby wynajmujące nieruchomości w sposób powodujący konieczność wystawiania faktur, nie mogą powoływać się na fakt, że nie są przedsiębiorcami. Na potrzeby VAT są bowiem traktowane jako podatnicy, a więc mogą zostać objęci obowiązkami związanymi z KSeF.

Jak będzie działał KSeF od 2027 roku? Perspektywa wynajmujących

Dobra informacja dla wynajmujących mieszkania jest taka, że mimo obowiązkowego charakteru KSeF, kary pieniężne za błędy związane z jego stosowaniem będą odroczone do końca 2027 r. Niemniej jednak warto jak najszybciej przygotować się na zmiany. Po pierwsze, do wystawiania faktur w KSeF niezbędne jest posiadanie numeru NIP. Tak więc osoby fizyczne, które dotąd posługiwały się tylko numerem PESEL, jeżeli będą zobowiązane do wystawiania faktur w systemie, muszą uzyskać numer NIP.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że osoba fizyczna wynajmująca lokal firmie, która nie posiada numeru NIP, powinna złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R oraz zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7. Po dopełnieniu tych formalności może otrzymać numer niezbędny do wystawiania faktur w KSeF.

Natomiast w pierwszej kolejności wynajmujący powinni sprawdzić, komu wynajmują nieruchomość, jaki jest rzeczywisty cel najmu i czy w ich przypadku występuje obowiązek wystawiania faktur. Dopiero później należy ustalić, od kiedy faktury muszą trafić do KSeF. To szczególnie ważne dla tych, którzy do tej pory prowadzili najem prywatny bez numeru NIP i nie korzystali z elektronicznego fakturowania.



