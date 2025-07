Wynagrodzenie minimalne w 2026 roku. Ile pracownicy otrzymają "na rękę"?

Tomasz Kromp

Ostatni wzrost minimalnej krajowej podniósł tę kwotę do 4666 zł brutto. Obecnie toczą się prace nad kolejną podwyżką rzeczonej płacy. Zgodnie z propozycją rządu, w 2026 roku najniższe wynagrodzenie ma urosnąć do 4806 zł brutto, co oznacza wzrost o 140 zł w porównaniu do obecnej minimalnej. Na jaką kwotę netto mogą wówczas liczyć etatowcy?