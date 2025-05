Wymowny wpis Donalda Tuska. Nawiązał do prezydenckiego przemówienia

Premier Donald Tusk opublikował wpis, w którym odniósł się do sobotniego przemówienia, które prezydent Andrzej Duda wygłosi z okazji święta 3 maja. "Wybierzmy prezydenta, który tej przysiędze będzie wierny" - apelował szef rządu, nawiązując do zobowiązania głowy państwa do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji.