Wymowne wpisy Donalda Tuska w stronę Andrzeja Dudy. "Obchodzić konstytucję"

"Obchodzić Święta Konstytucji to pan prezydent potrafił jak nikt. A jeszcze lepiej samą konstytucję" - napisał premier Donald Tusk, uderzając w Andrzeja Dudę. We wcześniejszym wpisie nawiązał z kolei do przemówienia Dudy, apelując, by wybrać teraz prezydenta, który będzie wierny postanowieniom konstytucji.