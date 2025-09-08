Wymagający początek tygodnia. W jednym rejonie burze będą najsilniejsze

Jakub Wojciechowski

Burzowy pas owinie część Polski. Poniedziałek na południu nie będzie spokojny - w wielu miejscach wystąpią ulewy i niebezpieczne burze, które lokalnie przyniosą grad. Najsilniejszych zjawisk trzeba się spodziewać na południu Małopolski - tam obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia. Wydano również alerty pierwszego stopnia, obejmujące łącznie osiem województw.

W poniedziałek na południu i w centrum Polski trzeba się liczyć z silnymi burzami. Najtrudniejsza sytuacja zapanuje na południu Małopolski
W poniedziałek na południu i w centrum Polski trzeba się liczyć z silnymi burzami. Najtrudniejsza sytuacja zapanuje na południu MałopolskiKrzysztof Ćwik/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Poranek okazał się dość chłodny, szczególnie na południu i wschodzie. W Jeleniej Górze o godz. 8:00 zanotowano 8,3 st. C. Temperatury szybko jednak wzrosną i w ciągu dnia sięgną nawet 27 stopni Celsjusza - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda nie wszędzie będzie nam sprzyjać, szczególnie na południu kraju.

Burze i ulewy wracają. Osiem województw z alertami

Najspokojniej będzie na wschodzie i północy - tam zachmurzenie będzie niewielkie i nie powinno padać. Inaczej będzie w centrum, na południu i zachodzie, gdzie będzie pochmurnie i w wielu miejscach deszczowo. Najgorzej będzie na południu.

W poniedziałek burze pojawią się w pasie ciągnącym się od południowej części Podkarpacia, przez Małopolskę po Dolny Śląsk i południową Wielkopolskę - informują synoptycy IMGW. W tych miejscach trzeba uważać na ulewy, które lokalnie przyniosą do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalny grad. Najsilniejsze burze spodziewane są w Tatrach i na Podhalu - tam może spaść nawet do około 50 litrów deszczu.

    Z tego powodu w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w Małopolsce obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia dotyczące burz. Ostrzeżenia te pozostaną w mocy przez cały dzień - od godz. 6:00 do 23:00.

    Żółte alerty pierwszego stopnia związane z burzami obejmują następujące województwa:

    • wschodnią część dolnośląskiego;
    • opolskie;
    • południowo-wschodnią część wielkopolskiego;
    • śląskie;
    • południowo-zachodnie krańce łódzkiego;
    • resztę małopolskiego;
    • większość świętokrzyskiego (bez powiatów na północy i wschodzie);
    • południową część podkarpackiego.
    Prognoza pogody przedstawiająca natężenie opadów atmosferycznych na tle mapy środkowej Europy, z najwyższym natężeniem deszczu na południu Polski oraz przy granicy z Czechami i Słowacją, pokazana za pomocą barwnej skali.
    Najsilniejsze burze opanują południową część Polski. Największe ulewy spodziewane są w TatrachWXChartsmateriał zewnętrzny

    Powyższe alerty również pozostaną aktywne do godz. 23:00.

    Pogoda z letnimi temperaturami

    Chociaż na południu, w centrum i na zachodzie aura nie będzie zbyt przyjazna, poniedziałek będzie ciepłym dniem. Termometry pokażą od około 22 stopni na południowym zachodzie, 24-25 st. C w centrum do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju.

    Najchłodniej będzie w kotlinach sudeckich i na Wybrzeżu: 19-21 stopni. Ponieważ wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, nie powinien znacząco obniżać temperatury odczuwalnej. Najsilniej powieje w trakcie burz - miejscami podmuchy osiągną do 65 km/h.

