Poranek okazał się dość chłodny, szczególnie na południu i wschodzie. W Jeleniej Górze o godz. 8:00 zanotowano 8,3 st. C. Temperatury szybko jednak wzrosną i w ciągu dnia sięgną nawet 27 stopni Celsjusza - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda nie wszędzie będzie nam sprzyjać, szczególnie na południu kraju.

Burze i ulewy wracają. Osiem województw z alertami

Najspokojniej będzie na wschodzie i północy - tam zachmurzenie będzie niewielkie i nie powinno padać. Inaczej będzie w centrum, na południu i zachodzie, gdzie będzie pochmurnie i w wielu miejscach deszczowo. Najgorzej będzie na południu.

W poniedziałek burze pojawią się w pasie ciągnącym się od południowej części Podkarpacia, przez Małopolskę po Dolny Śląsk i południową Wielkopolskę - informują synoptycy IMGW. W tych miejscach trzeba uważać na ulewy, które lokalnie przyniosą do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalny grad. Najsilniejsze burze spodziewane są w Tatrach i na Podhalu - tam może spaść nawet do około 50 litrów deszczu.

Z tego powodu w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w Małopolsce obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia dotyczące burz. Ostrzeżenia te pozostaną w mocy przez cały dzień - od godz. 6:00 do 23:00.

Żółte alerty pierwszego stopnia związane z burzami obejmują następujące województwa:

wschodnią część dolnośląskiego ;

opolskie ;

południowo-wschodnią część wielkopolskiego ;

śląskie ;

południowo-zachodnie krańce łódzkiego ;

resztę małopolskiego ;

większość świętokrzyskiego (bez powiatów na północy i wschodzie);

południową część podkarpackiego.

Najsilniejsze burze opanują południową część Polski. Największe ulewy spodziewane są w Tatrach WXCharts materiał zewnętrzny

Powyższe alerty również pozostaną aktywne do godz. 23:00.

Pogoda z letnimi temperaturami

Chociaż na południu, w centrum i na zachodzie aura nie będzie zbyt przyjazna, poniedziałek będzie ciepłym dniem. Termometry pokażą od około 22 stopni na południowym zachodzie, 24-25 st. C w centrum do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju.

Najchłodniej będzie w kotlinach sudeckich i na Wybrzeżu: 19-21 stopni. Ponieważ wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, nie powinien znacząco obniżać temperatury odczuwalnej. Najsilniej powieje w trakcie burz - miejscami podmuchy osiągną do 65 km/h.

