Wymagający początek tygodnia. W jednym rejonie burze będą najsilniejsze
Burzowy pas owinie część Polski. Poniedziałek na południu nie będzie spokojny - w wielu miejscach wystąpią ulewy i niebezpieczne burze, które lokalnie przyniosą grad. Najsilniejszych zjawisk trzeba się spodziewać na południu Małopolski - tam obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia. Wydano również alerty pierwszego stopnia, obejmujące łącznie osiem województw.
Poranek okazał się dość chłodny, szczególnie na południu i wschodzie. W Jeleniej Górze o godz. 8:00 zanotowano 8,3 st. C. Temperatury szybko jednak wzrosną i w ciągu dnia sięgną nawet 27 stopni Celsjusza - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda nie wszędzie będzie nam sprzyjać, szczególnie na południu kraju.
Burze i ulewy wracają. Osiem województw z alertami
Najspokojniej będzie na wschodzie i północy - tam zachmurzenie będzie niewielkie i nie powinno padać. Inaczej będzie w centrum, na południu i zachodzie, gdzie będzie pochmurnie i w wielu miejscach deszczowo. Najgorzej będzie na południu.
W poniedziałek burze pojawią się w pasie ciągnącym się od południowej części Podkarpacia, przez Małopolskę po Dolny Śląsk i południową Wielkopolskę - informują synoptycy IMGW. W tych miejscach trzeba uważać na ulewy, które lokalnie przyniosą do 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalny grad. Najsilniejsze burze spodziewane są w Tatrach i na Podhalu - tam może spaść nawet do około 50 litrów deszczu.
Z tego powodu w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w Małopolsce obowiązują pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia dotyczące burz. Ostrzeżenia te pozostaną w mocy przez cały dzień - od godz. 6:00 do 23:00.
Żółte alerty pierwszego stopnia związane z burzami obejmują następujące województwa:
- wschodnią część dolnośląskiego;
- opolskie;
- południowo-wschodnią część wielkopolskiego;
- śląskie;
- południowo-zachodnie krańce łódzkiego;
- resztę małopolskiego;
- większość świętokrzyskiego (bez powiatów na północy i wschodzie);
- południową część podkarpackiego.
Powyższe alerty również pozostaną aktywne do godz. 23:00.
Pogoda z letnimi temperaturami
Chociaż na południu, w centrum i na zachodzie aura nie będzie zbyt przyjazna, poniedziałek będzie ciepłym dniem. Termometry pokażą od około 22 stopni na południowym zachodzie, 24-25 st. C w centrum do 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju.
Najchłodniej będzie w kotlinach sudeckich i na Wybrzeżu: 19-21 stopni. Ponieważ wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, nie powinien znacząco obniżać temperatury odczuwalnej. Najsilniej powieje w trakcie burz - miejscami podmuchy osiągną do 65 km/h.
