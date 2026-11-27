W skrócie Prokuratura Regionalna w Łodzi zatrzymała 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami pieniędzy za pomocą kodów BLIK.

Kluczową rolę w procederze odgrywali dwaj 16-latkowie, z których jeden decyzją sądu rodzinnego trafił na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich.

Śledczy ustalili, że przestępcy od lutego 2025 roku do stycznia 2026 roku dokonali kilkuset oszustw na łączną kwotę co najmniej pół miliona złotych.

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Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi zatrzymano 11 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkowie mieli dokonywać oszustw i wyłudzać pieniądze z wykorzystaniem kodów BLIK. Śledztwo obejmuje także dwie osoby w wieku 16 lat.

Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania sprecyzował, że zatrzymani to trzy kobiety i ośmiu mężczyzn. - Z oszustw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Z poczynionych przez nas ustaleń wynika, że istotną, wręcz kierowniczą rolę w procederze odgrywali właśnie dwaj nieletni zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - wyjaśnił.

Jeden z 16-latków, na mocy decyzji sądu rodzinnego, trafił do schroniska dla nieletnich na okres trzech miesięcy. Prok. Kopania dodał również, że z zebranych dotychczas dowodów wynika, że podejrzani dokonali co najmniej kilkuset przestępstw na kwotę nie mniejszą niż pół miliona złotych. Podejrzanym grożą kary do 12 lat więzienia.

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Prokurator powiedział, że śledztwo prowadzone jest przez Dział do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Regionalnej w Łodzi przy współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, a z dotychczasowych ustaleń wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała od lutego 2025 r. do stycznia 2026 r.

Rzecznik łódzkiej prokuratury dodał, że grupa działała na terenie niemal całego kraju, wykorzystując dwa mechanizmy oszustwa. Podejrzani publikowali fikcyjne ogłoszenia sprzedaży zamieszczane w internecie, a także podszywali się na portalach społecznościowych pod osoby znane pokrzywdzonym.

- Sprawcy wykorzystywali nielegalnie przejęte konta na portalach społecznościowych oraz skrzynki poczty elektronicznej, za pośrednictwem których oferowali do sprzedaży różnego rodzaju artykuły, których w rzeczywistości nie posiadali - wyjaśnił sposób działania sprawców prokurator.

Jak podkreślił, zamieszczane oferty były atrakcyjne cenowo i miały zachęcić potencjalnych nabywców do nawiązania kontaktu ze sprzedającymi. Kiedy do tego doszło, sprawcy nakłaniali pokrzywdzonych do przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem jednej z popularnych platform sprzedażowych, co miało zapewniać im bezpieczeństwo zakupu.

- W rzeczywistości otrzymywały linki prowadzące do spreparowanych stron internetowych, łudząco przypominających oryginalne serwisy. Pokrzywdzeni mogli dokonać płatności wyłącznie za pomocą usługi BLIK. Na podstawie wygenerowanych kodów sprawcy wypłacali pieniądze z bankomatów, a zamówione towary nigdy nie trafiały do kupujących - wyjaśnił prokurator.

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Oszuści na portalach społecznościowych podszywali się też pod osoby znane pokrzywdzonym. Po przejęciu kont użytkowników kontaktowali się z tymi osobami, prosząc o przekazanie kodów BLIK, najczęściej pod pretekstem pilnej potrzeby uzyskania pomocy finansowej.

- Pokrzywdzeni, przekonani, że pomagają osobom, które znają, nieświadomie udostępniali kody, umożliwiając sprawcom wypłatę pieniędzy z bankomatów. Pochodzące z oszustw środki były następnie przekazywane na inne rachunki bankowe i portfele kryptowalutowe - tłumaczył prok. Kopania.



