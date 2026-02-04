W skrócie Policja aresztowała dziewięć osób podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy poprzez przejmowanie kont na Facebooku.

Ofiarami stało się ponad 750 osób, a straty oszacowano na co najmniej 340 tys. zł.

Zabezpieczono mienie o wartości 4 mln zł, w tym gotówkę, kryptowaluty i luksusowe zegarki.

CBZC poinformowało o rozbiciu grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy na portalu społecznościowym Facebook. Śledztwo prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zatrzymanych zostało dziewięć osób w wieku od 18 do 27 lat. Zabezpieczono telefony, komputery, nośniki danych oraz mienie o wartości 4 mln zł uzyskane z dochodów wynikających z działalności przestępczej.

Włamywali się na konta na Facebooku i wyłudzali pieniądze. Zostali aresztowani

W wyniku dochodzenia ustalono, że grupa działała od stycznia 2023 r. do listopada 2025 r. na terenie sześciu województw: małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Przestępcy, obchodząc zabezpieczenia, przejmowali konta użytkowników Facebooka i podszywali się pod właścicieli uzyskanych w ten sposób profili. Kontaktowali się ze znajomymi swoich ofiar i prosili o pomoc finansową za pośrednictwem mobilnego systemu Blik, tłumacząc się utratą dostępu do konta bankowego.

Uzyskane środki były następnie zamieniane w kryptowaluty i lokowane na giełdach lub w fizycznych portfelach kryptowalutowych.

Akcja CBZC. Zabezpieczono mienie o wartości 4 mln złotych

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że oszuści zdołali przejąć ponad 1500 kont użytkowników Facebooka. Pokrzywdzonych zostało ponad 750 osób, niewykluczone jednak, że liczba ta zbliży się do tysiąca.

Straty oszacowano na co najmniej 340 tys. zł. Wśród zabezpieczonego przez CBZC mienia są środki pieniężne w gotówce (dolarach, złotych i euro), kryptowalutach, a także luksusowe zegarki warte ok. 4 mln zł.

Dziewięciu zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza, że dokonywane będą kolejne zatrzymania.

