W skrócie Poseł Michał Moskal został przywrócony do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości po osobistej decyzji prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Rzecznik dyscyplinarny partii, prof. Karol Karski, potwierdził, że w sprawie posła Moskala nie wszczęto formalnego postępowania wyjaśniającego.

Zawieszenie Michała Moskala było pokłosiem medialnych doniesień dotyczących jego kontaktów z szefem Zondacrypto i konsultowania treści ustaw.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Informację o przywróceniu Michała Moskala do klubu PiS potwierdził rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Nie wyjaśnił jednak, kiedy dokładnie zapadła decyzja.

- Poseł Moskal został odwieszony, bo przyczyny jego zawieszenia zostały wyjaśnione - przekazał w rozmowie z RadioZET.pl.

Według nieoficjalnych ustaleń portalu decyzję jednoosobowo podjął Jarosław Kaczyński. Nie przeprowadzono postępowania dyscyplinarnego ani szczegółowej analizy okoliczności wizyty Moskala na Ibizie i jego korespondencji z szefem Zondacrypto.

- Wyrzucenie z klubu czy partii oznaczałoby przyznanie się, że coś było nie tak z kontaktami z Kralem. Skoro prezes uznał, że wyjaśnienia są wystarczające, to znaczy, że nie ma tam drugiego czy kolejnego dna - ocenił jeden z ważnych polityków PiS, cytowany przez Radio ZET.

Kaczyński zdecydował o losie Moskala. W PiS nie wszyscy wiedzieli

Jeszcze pod koniec września Rafał Bochenek zapowiadał, że sprawa przyszłości Moskala zostanie rozstrzygnięta w ciągu tygodnia lub dwóch. Poseł miał przedstawić prezesowi PiS wszystkie informacje i dokumenty dotyczące kontaktów z przedstawicielami Zondacrypto oraz odnieść się do pojawiających się w mediach wątpliwości.

Ostatecznie nie wszczęto jednak formalnego postępowania dyscyplinarnego. Potwierdził to prof. Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS.

- Sprawą posła Moskala nie zajmowałem się na żadnym etapie. Nikt też w trybie statutowym nie zwracał się do mnie z prośbą o zajęcie jakiegokolwiek stanowiska - podkreślił. Wyjaśnił, że zgodnie ze statutem partii może podejmować działania wyłącznie na wniosek jej odpowiednich organów.

Jak ustaliło Radio ZET, informacja o odwieszeniu Moskala nie została szeroko przekazana wewnątrz ugrupowania. Część polityków PiS nie wiedziała nawet, że decyzja już zapadła.

- Wiem, że prezes nie był szczęśliwy z zachowania Michała. On swego czasu pokładał w nim duże nadzieje - powiedział jeden z rozmówców portalu. Przypomniał wcześniejsze kontrowersje związane z tzw. piątką dla zwierząt i kryptowalutami. Przyznał też, że nie wiadomo, czy Moskal odzyska zaufanie Kaczyńskiego.

Według portalu decyzja mogła zapaść jeszcze w październiku. W ostatnich tygodniach poseł zwiększył bowiem swoją aktywność polityczną. Krytykował rząd Donalda Tuska, uczestniczył w protestach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie i Lublinie oraz publikował zdjęcia z politykami PiS.

Sam Moskal, pytany o sprawę, uznał ją za zakończoną. - Sprawa jest już zamknięta, jest sprawą absolutnie bzdurną. Natomiast w przyszłości będzie przedmiotem postępowania karnego przeciwko Romanowi Giertychowi - stwierdził.

Kontakty z szefem Zondacrypto. Tak rozpoczęły się problemy posła PiS

Michał Moskal sam zdecydował o zawieszeniu swojego członkostwa w klubie PiS 25 września. Była to reakcja na publikacje Wirtualnej Polski i Onetu dotyczące jego kontaktów z Przemysławem Kralem.

Wirtualna Polska opisała spotkania polityka z szefem Zondacrypto, do których miało dojść w sierpniu 2025 roku na Ibizie. Z kolei Onet ujawnił, że Moskal miał konsultować z Kralem treść poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów przed ich złożeniem w Sejmie.

Według ustaleń portalu kontakty miały odbywać się za pośrednictwem Artura Chodzińskiego, byłego funkcjonariusza CBA, który pracował dla Krala. Jak podaje Radio ZET, szef Zondacrypto ma obecnie status tzw. małego świadka koronnego w śledztwie dotyczącym afery związanej z giełdą.

Po publikacjach Moskal wydał serię oświadczeń, przekonując, że nie ma nic wspólnego z aferą. Zapewniał również, że nie przygotowywał poprawek do ustawy i nie miał wpływu na ich treść.

"Wersja, którą podpisałem, była wersją przygotowaną przez posła Kowalskiego, któremu nie proponowałem w tym zakresie żadnych korekt" - napisał 25 września.

Radio ZET zwraca jednak uwagę, że podczas prezentacji poprawek w Sejmie 8 września 2025 roku Moskal mówił, iż przygotowywał je wspólnie z Kowalskim.

Sprawa wywołała poruszenie w PiS, ponieważ Moskal przez lata należał do bliskiego otoczenia Kaczyńskiego. Był szefem jego gabinetu politycznego, gdy prezes PiS pełnił funkcję wicepremiera, kierował Forum Młodych PiS, a także biurem prezydialnym partii, gdzie zastąpił Barbarę Skrzypek.

Dziennikarze Radia ZET kilkukrotnie próbowali porozmawiać z posłem o jego kontaktach z Kralem. Polityk odpowiadał jednak, że wszystko już wyjaśnił, albo tłumaczył, że nie ma czasu na rozmowę.



