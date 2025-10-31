Wykryli rosyjski samolot nad Bałtykiem. Akcja polskiego wojska

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Polskie MiG-29 po raz trzeci w tym tygodniu przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Bałtykiem. Maszyna leciała bez planu lotu i z wyłączonym transponderem - przekazało Dowództwo Operacyjne SZ. Jak czytamy w komunikacie, "nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej".

Bałtyk. Wykryli rosyjski samolot. Polskie myśliwce ruszyły do akcji (zdj. ilustracyjne)
Bałtyk. Wykryli rosyjski samolot. Polskie myśliwce ruszyły do akcji (zdj. ilustracyjne)Michal KoscAgencja FORUM

W skrócie

  • Polskie myśliwce MiG-29 po raz trzeci w tym tygodniu przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Bałtykiem.
  • Rosyjska maszyna leciała bez planu lotu i wyłączonym transponderem, nie naruszając jednak polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Polskie Siły Powietrzne działają w ścisłej współpracy z NATO, reagując na narastającą aktywność Rosji.
Polskie myśliwce MiG-29 zostały w czwartek rano poderwane w celu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim - poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych na platformie X.

Do zdarzenia doszło przed godziną 9:00. Jak przekazano, rosyjska maszyna poruszała się bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w regionie.

    Polscy piloci przechwycili i zidentyfikowali obcy statek powietrzny, a następnie eskortowali go zgodnie z obowiązującymi procedurami NATO.

    Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polskie myśliwce ruszyły do akcji

    Dowództwo podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

    "To już trzecia taka sytuacja w tym tygodniu, potwierdzająca narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku" - czytamy w komunikacie.

    Wojsko Polskie zapewniło, że pozostaje w pełnej gotowości bojowej i na bieżąco reaguje na wszelkie prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej, działając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO.

    Dowództwo podziękowało także polskim Siłom Powietrznym za "profesjonalizm, czujność i wzorowe wykonanie zadania".

      Kolejna akcja Polaków nad Bałtykiem. Przechwycili rosyjski samolot

      Do podobnych incydentów doszło także we wtorek i czwartek. Za każdym razem również polskie myśliwce MiG-29 przechwytywały rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem.

      Polskie Siły Powietrzne pełnią dyżury bojowe w ramach NATO Integrated Air and Missile Defence System (NATINAMDS), którego celem jest ochrona przestrzeni powietrznej państw Sojuszu.

      Operacje przechwyceń nad Bałtykiem są rutynowym elementem tej misji i odbywają się regularnie, szczególnie w sytuacjach, gdy samoloty Federacji Rosyjskiej wykonują loty w pobliżu granic państw NATO bez wymaganych procedur.

