W skrócie Polskie myśliwce MiG-29 po raz trzeci w tym tygodniu przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Bałtykiem.

Rosyjska maszyna leciała bez planu lotu i wyłączonym transponderem, nie naruszając jednak polskiej przestrzeni powietrznej.

Polskie Siły Powietrzne działają w ścisłej współpracy z NATO, reagując na narastającą aktywność Rosji.

Polskie myśliwce MiG-29 zostały w czwartek rano poderwane w celu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim - poinformowało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych na platformie X.

Do zdarzenia doszło przed godziną 9:00. Jak przekazano, rosyjska maszyna poruszała się bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego w regionie.

Polscy piloci przechwycili i zidentyfikowali obcy statek powietrzny, a następnie eskortowali go zgodnie z obowiązującymi procedurami NATO.

Dowództwo podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"To już trzecia taka sytuacja w tym tygodniu, potwierdzająca narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku" - czytamy w komunikacie.

Wojsko Polskie zapewniło, że pozostaje w pełnej gotowości bojowej i na bieżąco reaguje na wszelkie prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej, działając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO.

Dowództwo podziękowało także polskim Siłom Powietrznym za "profesjonalizm, czujność i wzorowe wykonanie zadania".

Do podobnych incydentów doszło także we wtorek i czwartek. Za każdym razem również polskie myśliwce MiG-29 przechwytywały rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem.

Polskie Siły Powietrzne pełnią dyżury bojowe w ramach NATO Integrated Air and Missile Defence System (NATINAMDS), którego celem jest ochrona przestrzeni powietrznej państw Sojuszu.

Operacje przechwyceń nad Bałtykiem są rutynowym elementem tej misji i odbywają się regularnie, szczególnie w sytuacjach, gdy samoloty Federacji Rosyjskiej wykonują loty w pobliżu granic państw NATO bez wymaganych procedur.

