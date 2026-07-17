Wykolejenie pociągu w Małopolsce. Wagony wpadły do rzeki
Pociąg towarowy wypadł z torów na granicy miejscowości Wierchomla Wielka i Łomnica-Zdrój (Małopolska) - potwierdziła Interia. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Na miejscu działają służby techniczne.
W skrócie
- Pociąg towarowy wykoleił się na granicy Wierchomli Wielkiej i Łomnicy-Zdroju, a część wagonów znalazła się w rzece Poprad.
- Nikt prawdopodobnie nie został poszkodowany, a pociąg jechał bez ładunku.
- Zawieszono ruch pociągów na linii Nowy Sącz-Krynica i wprowadzono komunikację zastępczą autobusem.
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Jak dowiedziała się Interia w Centrum Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, "w zdarzeniu prawdopodobnie nikt nie ucierpiał", a pociąg towarowy jechał bez ładunku.
- Około godziny 15.30 doszło do wykolejenia pociągu towarowego na linii kolejowej 96 na odcinku Piwniczna - Wierchomla - przekazał Interii Piotr Hamarnik z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Dodał, że "w związku z tym zdarzeniem wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej 96 na odcinku Nowy Sącz-Krynica".
- Za planowane pociągi regionalne i dalekobieżne przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową - przekazał Piotr Hamarnik.
Na miejscu pracują służby techniczne, które ustalają zakres niezbędnych prac, by przywrócić ruch pociągu w tym miejscu.
Wykolejenie pociągu w Małopolsce. Wstrzymano ruch, wydano komunikat
O zdarzeniu poinformował także burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski.
"W związku z incydentem przez najbliższe godziny linia kolejowa w kierunku Krynicy-Zdroju oraz w kierunku przeciwnym będzie nieprzejezdna" - napisał na Facebooku Michałowski.
"Podróżni powinni liczyć się z utrudnieniami i śledzić bieżące komunikaty przewoźników dotyczące zmian w kursowaniu pociągów" - podkreślił burmistrz.