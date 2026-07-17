Wykolejenie pociągu w Małopolsce. Wagony wpadły do rzeki

W skrócie Pociąg towarowy wykoleił się na granicy Wierchomli Wielkiej i Łomnicy-Zdroju, a część wagonów znalazła się w rzece Poprad.

Nikt prawdopodobnie nie został poszkodowany, a pociąg jechał bez ładunku.

Zawieszono ruch pociągów na linii Nowy Sącz-Krynica i wprowadzono komunikację zastępczą autobusem.

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Jak dowiedziała się Interia w Centrum Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, "w zdarzeniu prawdopodobnie nikt nie ucierpiał", a pociąg towarowy jechał bez ładunku.

- Około godziny 15.30 doszło do wykolejenia pociągu towarowego na linii kolejowej 96 na odcinku Piwniczna - Wierchomla - przekazał Interii Piotr Hamarnik z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Dodał, że "w związku z tym zdarzeniem wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej 96 na odcinku Nowy Sącz-Krynica".

- Za planowane pociągi regionalne i dalekobieżne przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową - przekazał Piotr Hamarnik.

Na miejscu pracują służby techniczne, które ustalają zakres niezbędnych prac, by przywrócić ruch pociągu w tym miejscu.

Wykolejenie pociągu w Małopolsce. Wstrzymano ruch, wydano komunikat

O zdarzeniu poinformował także burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski.

"W związku z incydentem przez najbliższe godziny linia kolejowa w kierunku Krynicy-Zdroju oraz w kierunku przeciwnym będzie nieprzejezdna" - napisał na Facebooku Michałowski.

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"Podróżni powinni liczyć się z utrudnieniami i śledzić bieżące komunikaty przewoźników dotyczące zmian w kursowaniu pociągów" - podkreślił burmistrz.





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